Ржавые вехи истории. У берегов Сахалина и Курил активизированы работы по подъему затонувших судов

Недавно в Корсаковском районе, в окрестностях Озерского, профессионалы из группы компаний «Гидро» подняли со дна и доставили на сушу то, что осталось от рыболовного судна водоизмещением 300 тонн.

Известно, что этот траулер, построенный еще в 1960-х, в 1989 году попал в шторм. Его выбросило волнами на прибрежные скалы. За прошедшие десятилетия море погрузило корпус глубоко в грунт, поэтому операцию пришлось проводить в несколько этапов в течение месяца. Сначала потребовалась подводная разработка грунта экскаватором и илососом. Позже, воспользовавшись полиспастами (подъемными устройствами, состоящими из системы блоков. – Прим. авт.), специалисты сняли корпус с камней и притянули его к берегу. По пути «следования», во время отливов на море, корпус резали на 30-тонные фрагменты. В итоге все они поступили на сушу, и теперь их можно отправлять на утилизацию.

Это лишь начало сезона. «Гидро» действует по договору с заказчиком – ГКУ «Сахдормониторинг». До конца октября предстоит выполнить в общей сложности четыре контракта на подъем останков 14 судов. В том числе 9 – в бухте Северо-Курильска на Парамушире, 2 – у порта Невельска и 3 – в прибрежной зоне сел Озерское и Первая Падь Корсаковского района.

– Работы в Невельске, Озерском и Зырянском ведутся с опережением календарного графика. Параллельно выявляются новые объекты затонувшего имущества, для этого используются беспилотные летательные аппараты, – рассказал заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Максим Жоголев.

Работа продолжится и в следующем году. До октября предстоит избавить морское прибрежье от траулера «Аскания» в Холмском районе.

«Советский Сахалин» оперативно освещает различные ЧП на море, в том числе и кораблекрушения. Поэтому желающим узнать подробности той или иной истории достаточно знать название судна и дату, когда с ним произошла беда. Нужно пройти по ссылке электронной библиотеки https://morningislands.ru/edition/4440 и выбрать подходящий по дате номер.

Например, в номере за 21 сентября 1993 года газета по горячим следам сообщила о том, что случилось с «Асканией» в публикации «SOS! Сидим на мели!».

Тревожный сигнал в береговые службы Холмска поступил 19 сентября с приморского судна «Тамга». Во время сильного шторма оно оказалось на мели в десятке километров от Холмска, у Яблочного. Следом та же участь постигла и находившуюся поблизости плавбазу «Аскания», принадлежавшую рыболовецкому колхозу имени Ленина. Слава богу, люди не пострадали. В спасательной операции участвовали МБ «Баргузин» из Шахтерска и спасатель «Примерный» из Южно-Курильска. Холмские спасатели не смогли выйти в море из-за высоких волн…

А вот другое судно, подлежащее подъему, и его история. В ночь на 10 января 1999 года крушение потерпело среднетоннажное промысловое судно «СДС 005», предназначенное для промысла рыбы и нерыбных объектов различными орудиями лова. Беда с ним случилась у сел Зырянское и Калинино Холмского района.

Судно принадлежало частному предприятию из Южно-Сахалинска. Оно возвращалось из Японии, потеряло ход в Татарском проливе и село на камни в 80 – 100 метрах от берега. С утра 10 января сотрудники областной поисково-спасательной службы (так это ведомство тогда называлось. – Прим. авт.) приступили к спасательной операции. Они в несколько заходов перевезли на берег членов экипажа, на борту оставалась только дежурная вахта. Увы, шансов на спасение самого 40-метрового судна не было, корпус получил пробоину, морская вода затопила машинное отделение и трюм. Причиной ЧП, как выяснилось при изучении всех обстоятельств, стал трос, намотавшийся на винт «СДС 005».

Николай ПИТЕРСКИЙ.

К слову

Ржавое наследие прошлых времен поднимают со дна благодаря национальному проекту «Генеральная уборка», инициированному правительством Российской Федерации в рамках госпрограммы «Охрана окружающей среды». Он стартовал в 2022 году, на реализацию выделено около 20 млрд рублей. За время его действия предстоит в общей сложности поднять 68 затопленных судов в Камчатском, Хабаровском и Приморском краях, Сахалинской и Магаданской областях.

Полпред Юрий Трутнев, побывавший на днях с рабочим визитом в островной области, подчеркнул:

– Проект «Генеральная уборка» осуществляется по поручению председателя правительства России Михаила Владимировича Мишустина. Мне кажется, что это очень правильное и нужное дело. Я надеюсь, что проект и дальше будет продолжаться, и горизонт марины, когда ходишь на яхте по водной поверхности, не будут уродовать торчащие остовы судов, не будут создавать проблем и опасности для судоходства.

Глава региона Валерий Лимаренко со своей стороны отметил:

– Утилизация затонувших судов не только вопрос экологии, но и важный этап модернизации портовой инфраструктуры, развития туристического потенциала островов. Эту масштабную и сложную работу мы начали два года назад, расставив приоритеты. В первую очередь поднимаем объекты, мешающие судоходству или портящие вид, затем все остальные. Наши специалисты обследовали несколько десятков затонувших судов, некоторые из них уже утилизировали. Сейчас активизируем работу, все необходимые контракты заключены. Параллельно идет поиск новых объектов затонувшего имущества.