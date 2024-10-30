Ржавый утопленник похудел на 83 тонны

Почти три года прошло с момента крушения китайского сухогруза у берега Сахалина, и вот наступил финал этой истории.

Судно, всё это время «украшавшее» вид с набережной Холмска, режут на металлолом.

Почему так долго не решалась проблема с очисткой акватории? В региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства дали ответ на этот вопрос.

В самом начале этой эпопеи исполнитель ошибся с выбором пути утилизации судна, развернул работы по его демонтажу на море. В условиях Холмской акватории это оказалось невыполнимо. Соответственно, из-за этой ошибки сдвинулись и сроки демонтажа. Позже подрядчик исправился, работы проводятся на берегу, и это гораздо эффективнее.

– Сейчас ведётся демонтаж элементов судна с берега, уже частично срезана надстройка судна, утилизировано 83 тонны металлолома. Дальше -крупноблочная разделка и утилизация корпуса, – рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Максим Жоголев.

«Советский Сахалин» посвятил этой истории несколько публикаций. 6 декабря 2021 года судно «Xing Yuan», находясь в акватории Холмского морского порта, в связи с плохими погодными условиями не смогло самостоятельно убыть с места якорной стоянки. Начало дрейфовать, а в результате село на мель в полусотне метров от порта.

Судно «припарковалось» прямо напротив Приморского бульвара. К счастью, никто из экипажа не пострадал и разлива топлива не произошло. Эвакуировали моряков сотрудники МЧС в сложных условиях, с использованием альпинистского снаряжения.

Сухогруз через некоторое время стал «достопримечательностью», привлекавшей внимание туристов и местных отдыхающих. Люди делали селфи на его фоне, снимали эффектные видеоролики…

В конце 2023-го завершилась формальная работа по выводу судна из-под таможенного контроля. Не обошлось без юридических сложностей, связанных с исключением судна из реестра порта Сьерра-Леоне, а также подтверждением невозможности дальнейшей эксплуатации. На это ушел год. В марте 2024-го на конкурсной основе был определен исполнитель работ по удалению затонувшего имущества.

Пётр НИКОЛАЕВ.

Фото: официальный телеграм-канал Минтранс Сахалинской области.

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