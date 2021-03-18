С 1 апреля 2021 года будем по-новому сдавать экзамен на право управления автомобилем

В частности, изменения коснутся порядка проведения практических экзаменов в части проверки имеющихся у кандидата в водители навыков только в условиях реальной дорожной обстановки. В данных целях практический экзамен по первоначальным навыкам управления на площадке исключается, одновременно с этим практический экзамен в условиях дорожного движения дополняется проверкой основных навыков, которые в настоящее время проверяются на экзаменационной площадке.

Проведение экзаменов на заранее определенных маршрутах исключается. Экзаменационные маршруты будут представлять собой перечень дорог и территорий, на которых проводятся практические экзамены, что позволит исключить возможность их заучивания кандидатами в водители.

Смещение акцента проверки имеющихся у кандидата в водители навыков управления транспортным средством при проведении практического экзамена с территорий закрытых площадок в условия дорожного движения, исключение обязательности проведения практического экзамена на заранее определенных экзаменационных маршрутах позволят определять степень подготовленности кандидата в водители к управлению транспортным средством именно в условиях реальной, постоянно меняющейся дорожной обстановки.

Практический экзамен на право управления мототранспортными средствами сохраняется в нынешнем варианте – на площадках закрытых от движения иных транспортных средств и пешеходов.

Конкретизируются минимальные и максимальные сроки проведения повторных экзаменов для лиц, не сдавших соответствующий экзамен. Так, проведение повторного теоретического экзамена предусматривается не ранее чем через 7 и не позднее 30 календарных дней, а повторного практического экзамена − не ранее чем через 7 и не позднее 60 календарных дней со дня проведения предыдущего соответствующего экзамена.

Вводится процедура аннулирования результатов экзаменов. В случае удовлетворения жалобы кандидата в водители на результат проведения экзамена, признания представленных кандидатом в водители документов подложными (поддельными), получения от компетентного органа иностранного государства информации об отсутствии сведений о выдаче иностранного водительского удостоверения либо установления нарушений при проведении экзамена результаты такого экзамена подлежат аннулированию.