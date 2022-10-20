С 1 декабря прием показаний на бумажных носителях отменяется

Филиал ПАО «ДЭК» «Сахалинэнергосбыт» информирует население о прекращении приема показаний счетчиков на бумажных носителях. Специальные ящики, предназначенные для заполненных бланков с показаниями, уберут из офисов компании с 1 декабря. Помимо низкого спроса среди клиентов данный вариант передачи показаний был и самым ненадежным, поскольку нередко граждане допускали ошибки в номере лицевого счета или показаниях, либо из-за неразборчивости почерка обработка данных становилась невозможна.

Такому способу предпочтение отдавали в основном пожилые люди. Сегодня энергокомпания предлагает им услуги виртуального помощника «Ал¸на», которая легко распознает речь и понимает, по какому вопросу к ней обратились, предлагает варианты решения. Данная услуга доступна по единому номеру 8-800-234-77-77 круглосуточно (звонок бесплатный как с мобильных, так и со стационарных телефонов). Для передачи показаний не требуется ожидать ответа оператора – «Алена» примет показания в автоматическом режиме.

Внимание! Передавать показания следует с 15 по 25 число каждого месяца.

Клиентам, имеющим доступ к интернету, ДЭК предлагает воспользоваться для передачи показаний Личным кабинетом клиента на сайте компании или в мобильном приложении ДЭК, мессенджером Viber. На сайте dvec.ru в разделе «Передача показаний онлайн» размещен QR-код, на который можно навести камеру смартфона с установленным Viber. В этом же разделе – подробная инструкция, как передавать показания этим способом.

Личный кабинет клиента расположен на сайте компании. На главной странице сервиса – раздел «Показания счетчиков». При клике на него откроется нужная страница, которую необходимо заполнить. Расход посчитается автоматически, а на электронную почту придет отчет о принятых показаниях.

Для тех, кому удобно работать в формате SMS, показания следует отправлять на номер 8-914-750-05-00 по следующему шаблону: номер лицевого счета-пробел-номер прибора учета-пробел-показания прибора учета (до запятой). Например: 110022333 081245 00566.

Жители Южно-Сахалинска могут внести показания приборов учета с помощью специального терминала, установленного в Едином расчетно-информационном центре на ул. им. Космонавта Поповича, 112. Для передачи показаний нет необходимости в записи на прием, в терминал самостоятельно заносятся только номер лицевого счета (указан в платежном документе) и текущие показания.

Пресс-служба филиала ПАО «ДЭК» «Сахалинэнергосбыт».