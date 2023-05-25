С 1 июня в Южно-Сахалинске внесут изменения в работу автобусных маршрутов № 2 и 5

В областной столице продолжается реализация транспортной реформы. Так, в ее рамках на следующей неделе в транспортной сфере города ожидаются нововведения. С 1 июня будут внесены корректировки в схему движения автобусных маршрутов № 2ч и 2пр и № 5.

– Маршрут № 5 с 1 июня будет заходить на улицы, которые ранее не были обеспечены транспортным сообщением, это ул. Украинская на участке от пр. Мира до ул. Ленина. Также, по многочисленным обращениям горожан, он охватит полностью ул. Пограничную и Больничную. Что касается маршрута № 2 (2ч и 2пр), здесь транспорт будет заходить на ул. Детскую, Венскую, а также следовать по пер. Алтайскому и далее по маршруту. Тем самым транспортным сообщением будут охвачены гимназия № 3, зоопарк и городской парк культуры и отдыха, – сообщил директор Центра управления городской мобильностью Южно-Сахалинска Александр Попов.

Все изменения будут отражены на сайте администрации Южно-Сахалинска в соответствующем разделе «Расписание», а также в сервисе онлайн-мониторинга общественного транспорта https://go2bus.ru. По всем вопросам работы общественного транспорта обращаться в диспетчерскую единого оператора 55-65-15.