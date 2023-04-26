С 1 мая россиянам старше 80 лет повысят пенсию на 7500₽. Также индексацию вернут пенсионерам, уволившимся в начале текущего года, и тем, кто в течение апреля предоставит дополнительные документы для учёта нового стажа.

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