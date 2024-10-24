С 1 ноября меняется стоимость проезда в автобусах Южно-Сахалинска

При использовании банковской или единой транспортной карты стоимость проезда в автобусах составит 35 рублей. За наличные средства билет можно приобрести за 40 рублей.

Как сообщили в Центре управления городской мобильностью города Южно-Сахалинска, с 1 ноября 2024 года вступает в силу новый тариф на проезд в общественном транспорте на основании приказа Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 16.10.2024 № 1-3.25-845/24 «О тарифах на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулярным муниципальным и межмуниципальным маршрутам».

Стоимость проезда на пригородных маршрутах, следующих в Березняки, Синегорск, Санаторное, Старорусское, Весточку, Дачи (село Дальнее), составит 2,9 рубля за километр. Проезд складывается из городского тарифа и стоимости километра пути до нужного населённого пункта. В случае оплаты транспортной или банковской картой стоимость будет меньше на 5 рублей.

На межмуниципальных автобусных маршрутах, которые проходят через Южно-Сахалинск (№ 117, 118, 174, 222, 333), в черте города будет действовать тот же тариф – 35 рублей при безналичном способе оплаты и 40 рублей наличными.

Для владельцев транспортной карты предусмотрено дополнительное преимущество.

Заплатив 35 рублей за билет один раз, в течение 45 минут со времени первой оплаты пассажир может бесплатно пересесть с одного городского автобуса на другой, а также с рельсобуса на автобус, с автобуса на железнодорожный транспорт в пределах участков Новоалександровск – Южно-Сахалинск – Христофоровка и Южно-Сахалинск – Дальнее.

Приобрести транспортную карту можно: