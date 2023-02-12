С 1 января в России стартовал федеральный проект, направленный на развитие производства картофеля, а также овощей закрытого и открытого грунта. В нашем регионе в этом году на условиях софинансирования с федеральным бюджетом объем поддержки островных аграриев по данному направлению составит более 23 млн рублей, при этом объем средств областного бюджета — более 17 млн рублей.
Прогулявшись по хрустящему снежку, здесь можно разом встретить... все двенадцать месяцев года (как в одноименной сказке Маршака) и, загадав желание, узнать, в каком из них оно исполнится.
Для этого надо пройти сквозь...