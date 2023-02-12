С 1 января в России стартовал федеральный проект, направленный на развитие производства картофеля, а также овощей закрытого и открытого грунта. В нашем регионе в этом году на условиях софинансирования с федеральным бюджетом объем поддержки островных аграриев по данному направлению составит более 23 млн рублей, при этом объем средств областного бюджета — более 17 млн рублей.

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