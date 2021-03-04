С 15 марта планируется возобновить авиасообщение между Охой и Хабаровском

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, цена на билеты, благодаря областной субсидии, сохранится на прежнем уровне – 5 840 рублей в одном направлении. Ранее сообщение было приостановлено из-за пандемии.

– Для жителей Охинского района прямая связь с материком так же важна, как и связь с областным центром. Люди неоднократно просили вернуть рейсы. Важно, что полеты начнутся накануне сезона отпусков и приемной кампании в учебные заведения, – заявил губернатор Валерий Лимаренко.

Авиарейсы будут выполняться два раза в неделю, по понедельникам и пятницам. Возобновление полетов на данном направлении позволит повысить транспортную доступность северной части Сахалина с материком, а также значительно сократит время в пути для пассажиров.