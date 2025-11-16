С 17 ноября на сутки будет закрыто движение на паромной переправе Ванино-Холмск

Изображение сгенерировано нейросетью Алиса AI.

Причина — снежный циклон, который распространится по всему Татарскому проливу.

Предварительная информация — движение паромов из порта Ванино может возобновиться в конце суток 18 ноября.

