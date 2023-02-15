С 23 февраля по 3 марта будет демонстрироваться документальный фильм о событиях на Донбассе

«Где проходит граница?» режиссера Александры Франк – это первое документальное кино, снятое в зоне проведения СВО. Лента будет доступна на платформе «Кинопоиск» и показана в кинотеатрах.

Авторы фильма задают вопросы: нужна ли была военная операция? где проходит граница личной ответственности, и граница участия каждого из нас в трагической истории Донбасса?

Действие фильма начинается в Москве, продолжается в Крыму и разворачивается на Донбассе. Эти три точки являются отправными для исторических событий, которые потрясли весь мир.

В центре сюжета – люди из разных городов, которых объединила одна беда. Вадим Оноприенко – врач из Донецка. Он и до 2014 года спасал человеческие жизни. Но сейчас Вадим видит в этом другой смысл: «Мы были больницей обычного мирного времени. Но после первого обстрела Донецка – 26 мая 2014 года – мы прозрели».

«Тополь». Такой позывной у еще одного героя – молодого командира роты. Украинская армия расстреляла гражданское население недалеко от его дома. Тогда пятнадцатилетний парень и решил записаться в ополчение. Больше восьми лет «Тополь» – на линии огня. Он мечтает вернуться к жене и дочке: «Ей год и 11 месяцев. Супруга сказала: «Если пойдешь служить – на развод подам». До сих пор не подала».

Знаменитый украинский пианист Александр Романовский приехал в Донбасс впервые. И хотя концерт в Мариуполе стоил ему работы в Королевском музыкальном колледже в Лондоне, музыкант не мог поступить иначе. «Сейчас время такое, таких великих испытаний и потрясений, что нейтралитет сохранить будет, наверное, невозможно.

Придется сделать выбор. Эти люди сделали выбор, который я глубоко уважаю. Для этого нужно огромное мужество и сила воли», – так говорит о людях Донбасса скрипач-виртуоз Петр Лундстрем.

«Герои фильма очень разные. Но всех объединяет одно – невероятная любовь к родной земле и своему народу. Такой силы духа, самоотверженности и преданности Родине я никогда раньше не встречала. Все, с кем я беседовала, убеждены – русские люди будут вместе», – рассказывает режиссер Александра Франк.

Фильм выйдет в прокат с 23 февраля по 3 марта при поддержке Фонда кино и Министерства культуры РФ. Документальную ленту продемонстрируют в кинотеатрах и на онлайн-платформах.