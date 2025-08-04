С 6 по 9 августа пройдёт первый Сахалинский международный кинофестиваль

Ленты будут бесплатно показаны в южно-сахалинском киноконцертном зале «Октябрь» и районных кинозалах.

Представлены российские и зарубежные фильмы, а также картины, созданные сахалинскими авторами.

Организатором фестиваля выступает Сахалинское кинодосуговое объединение по инициативе губернатора области Валерия Лимаренко, при поддержке министерства культуры и архивного дела региона и продюсерского центра «Мувистарт».

Тематика дебютного фестиваля – «Всё про любовь», которая выступает вокруг самых разных тем и акцентирует внимание на эмоциональной и гуманистической силе любви. В программу войдут анимационные, игровые полнометражные, короткометражные и документальные фильмы режиссёров из России, Китая, Таиланда, Казахстана, Кыргызстана и других стран.

В программе фестиваля сценарный питчинг для отбора перспективных идей, а также мастер-класс и круглый стол для региональных представителей с представителями креативных индустрий. Модератором мероприятий станет Дмитрий Якунин, ведущий лидер фестиваля укрепления межкультурного диалога.