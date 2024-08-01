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С 7 по 10 августа в Южно-Сахалинске состоится Фестиваль уличного кино

На площади перед киноконцертным залом «Октябрь» раскинется открытый кинотеатр на 300 посадочных мест. Здесь будут представлены лучшие российские короткометражки последних лет, мультфильмы, документальные фильмы, показаны самые кассовые российские полнометражные фильмы «На солнце вдоль рядов кукурузы», «Холоп-2», «Лёд-3», «Бременские музыканты».

Будет установлен большой образовательный шатёр, в котором пройдёт серия мастер-классов, а также встречи с актёрами, режиссёрами и спортсменами.

Вход для зрителей свободный.

Подробности на сайте https://sakhkino.ru

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