С аркой или без? Скоро узнаем, какой видят местную достопримечательность северокурильчане

Парк в любом городе – лучшее место отдыха для детей и взрослых. Особенно если он с душой обустроен. Именно к такому варианту, исходя из пожеланий населения, и стремится администрация Северо-Курильского городского округа, чтобы преобразить парк. Он поэтапно меняет свой облик.

В 2022-м северокурильчане, проголосовавшие за проект реконструкции этого объекта, помогли муниципалитету получить средства на установку 62 опор освещения с прокладкой электрокабелей, на обустройство основания под фонтан и площадки под скамьи и беседки, на брусчатку для прогулочных дорожек.

Участвуя в этом году в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды», островитяне вновь голосуют за парк, выбирая между 4-м и 5-м этапами его реконструкции.

На 4-м этапе планируется выполнить большой объем работ: демонтировать старые бетонные плиты и уложить новую декоративную плитку, установить малые архитектурные формы, декоративные скамейки и урны. Сейчас освещаются центральная аллея и периметр парка, а скоро и в других его уголках появятся светодиодные фонари декоративного освещения. Специфика северокурильского климата такова, что, занимаясь озеленением, город может позволить себе только газоны и цветы. Ведь деревья могут и не устоять под напором шквалистых ветров. Так что украшением парка станут цветочные композиции и зеленые газоны.

Проект пятого этапа реконструкции отличается от четвертого, пожалуй, лишь тем, что предусматривает установку большой декоративной входной арки у центрального входа.

Как сообщил куратор проектов Евгений Токачев из управления строительства, муниципального заказа и коммунального хозяйства городского округа, реконструкцией объекта занимается местный «Автодор». После голосования местного населения станет ясно, какой вариант проекта завершит обустройство местной достопримечательности.

Людмила Степанец.