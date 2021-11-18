«С чайками летит его душа»

На воспетых островах живут и воспетые люди. И один из таких земляков – генеральный директор компании ООО «Свободный-2001» Анатолий Осадчий. Ему посвятил песню «Сахалин» популярный российский шансонье Александр Казанцев, известный под псевдонимом Александр Сотник. У поэта, композитора, автора и исполнителя разножанровых песен обширная дискография. Один из его CD называется «Я живу в России», в него вошли композиции «Сахалин» и «Мыс Свободный».

Мир тесен. Анатолий Осадчий, Александр Казанцев и его брат Денис – сибиряки. Анатолий знаком с Денисом со школьной скамьи. А с Александром познакомился пятнадцать лет назад на Сахалине. Тот разыскал Анатолия и приехал в гости.

Осадчий, выросший в многодетной семье, не искал в жизни легких путей. С шестнадцати лет работал на заводе слесарем, водил «Икарус», увлекался автоспортом. В середине 1970-х услышал о наборе сибиряков на дальневосточную путину.

Объявление сопровождалось песней Михаила Танича и Яна Френкеля «Ну что тебе сказать про Сахалин?».

Как вспоминает Анатолий, припев («А я бросаю камешки с крутого бережка далекого пролива Лаперуза») чрезвычайно примагничивал внимание к острову… Можно сказать, благодаря Сахалину, воспетому мэт­рами эстрады, Анатолий и оказался на берегу Охотоморья в 1976-м.

В колхозе «Дружба» стал рыбаком прибрежного лова. Вскоре возглавил бригаду, участок добычи и частную рыболовецкую компанию. В 1994-м организовал собственное предприятие с коллективом в 20 человек и за несколько лет вывел его в лидеры отрасли. В московском институте получил диплом экономиста.

У ООО «Свободный-2001» современный рыбодобывающий флот и оборудование по переработке даров моря. За выпуск высококачественной продукции коллектив награжден дипломами крупнейших международных и региональных ярмарок-выставок и по решению Европейской общественной комиссии по­ощрен международной премией «Европейский стандарт».

В регионе предпринимателя Анатолия Осадчего знают как руководителя ассоциации прибрежного промысла, как благотворителя и мужественного человека, отмеченного медалью «За спасение погибавших». Семнадцать лет назад в условиях шквального ветра ему и его коман­де с риском для жизни удалось спасти с дрейфующей льдины 380 рыбаков-любителей. Когда снимали последних 18 человек, льдина развалилась.

Фамилия нашего земляка внесена в энциклопедию в числе победителей конкурса «Гордость человечества» в разделе «Персоны». Так что в свой первый приезд на остров поэт, композитор и автор-исполнитель Александр Сотник многое узнал об этой неординарной личности и ощутил, что Сахалин – земля настоящих мужчин. Прилетев на остров в следующий раз, музыкант привез в подарок Анатолию Осадчему свою песню с авторским посвящением. Послушайте ее и вы.

Людмила Степанец.

В следующем году Сахалинская область отметит юбилей – 75-летие образования региона в его нынешних границах. Этому событию редакция посвящает новый проект «Воспетые острова». Мы расскажем об истории создания песен о Сахалине и Курилах, об их авторах – профессиональных и самодеятельных, а также об исполнителях.

Прослушать песни можно на интернет-площадках газеты «Советский Сахалин» – на сайте, в Фейсбуке, Инстаграм, Телеграм. К концу нынешнего года будет объявлено народное голосование.

Приглашаем принять участие в проекте. Присылайте песни. Будем их слушать и оценивать вместе.

По теме:

13 июля 2021 – Валентина Толкунова у островитян

22 июля 2021 – В ритме «Сахалинского вальса»

29 июля 2021 – «Мой Сахалин – далёкая страна…»

5 августа 2021 – Душевный шансон

12 августа 2021 – Хит от ветра юности

19 августа 2021 – Признание в любви

26 августа 2021 – Суперстар Кунашира

2 сентября 2021 – Гавань его мечты

9 сентября – «Песня на слуху… Будет жить!»

16 сентября 2021 – Бирюзовый край Виктора Воронова

23 сентября 2021 – Каждый год по песне

30 сентября 2021 – Премьера песни

7 октября 2021 – Букет от Яна Френкеля

14 октября 2021 – Тезка острова Юрий

21 октября 2021 – Владимир Высоцкий тоже отметился…

29 октября 2021 – «Пою о том, чем дорожу»

2 ноября 2021 – «Город милый мой стал моей судьбой»

11 ноября 2021 – Музыкальная заявка из Калифорнии