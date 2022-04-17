С чего начинается комфорт. Глава области потребовал управленческой грамотности от руководителей поронайской медицины

Центральной районной больнице Поронайска нужно в ближайшее время решить, как выйти из списка аутсайдеров по доступности медпомощи.

Такую задачу поставил перед местным здравоохранением губернатор Валерий Лимаренко, побывавший в МО на прошлой неделе. О том, что лечебное учреждение находится в списке отстающих, свидетельствуют жалобы граждан, прозвучавшие на встрече с главой региона. Не случайно половина вопросов прямо или косвенно касалась медицинской сферы.

Руководители больницы подтвердили: проблемы есть, в том числе и с реактивами для анализов крови. Но на время их отсутствия лечебное учреждение заключило договор на проведение исследований с другой лабораторией. Поставки ожидают в течение нескольких недель.

– Людей не должны интересовать договоры, деньги и прочее. Их не должны интересовать ваши трудности, возникшие с поставщиком. Решать задачу надо своевременно. Все конкурсные процедуры и закупки вы могли провести заранее, а не в последний момент, – подчеркнул Валерий Лимаренко.

И тут же дал поручение областному минздраву помочь в этом вопросе.

Другое его задание – обеспечить ФАПы Поронайского района всем необходимым медицинским оборудованием и мебелью. Сейчас продолжается ремонт фельдшерско-акушерского пункта села Леонидово, на этот год планируется отремонтировать ФАП села Забайкалец, ищут возможности для подобного учреждения в селе Малиновка.

Кроме того, Валерий Лимаренко обратил внимание поронайцев на то, что их территория присоединилась к системе 1-300. Это позволило уже за пару дней записать на прием к врачам на 300 человек больше, чем обычно.

Поэтому все средства для того, чтобы улучшить работу местной медицины, есть, руководству больницы надо только грамотно организовать рабочий процесс, подчеркнул Валерий Лимаренко. Он также сообщил, что по всем его поручениям установлены контрольные сроки. Здравоохранению, наряду с доступным жильем, и впредь будет уделяться повышенное внимание, ведь это важная составляющая комфортной среды обитания. Когда она сформирована, люди могут строить планы на будущее.

В ходе поездки губернатор области также побывал в новостройке – доме по улице Фрунзе, где 40 семей бесплатно получили комфортные квартиры по программе переселения из аварийного жилья.

Квартиры сдали со свежим ремонтом – линолеум и обои в комнатах, кафельная плитка в санузлах. Территорию вокруг дома благоустроили.

Глава региона мог лично убедиться, что люди довольны своими квартирами, пообщавшись непосредственно с ними.

– В России действует большая программа переселения, и наш островной регион идет в ней первым. Нам удалось существенно нарастить объемы жилищного строительства, чтобы как можно скорее полностью закрыть проблему аварийного жилья. В последнее время люди задают мне вопрос, не помешают ли этому санкции. Скажу однозначно: все социальные объекты будем строить – в срок и качественно, – подчеркнул Валерий Лимаренко.

Стоит также отметить, что по поручению губернатора островной регион досрочно завершил программу расселения жилфонда, признанного аварийным до 1 января 2017 года. Это дает возможность претендовать на новую субсидию из федерального бюджета.

В нынешних условиях областные власти берут строительную сферу и вопросы помощи ей на особый контроль, поскольку она является не только одним из крупнейших работодателей и налогоплательщиков, но и обеспечивает загрузку многих смежных отраслей.

Это позволит более интенсивно вести работы по ремонту и благоустройству территорий возле домов. На эти цели выделены немалые средства из федерального бюджета. В Поронайске за счет этого источника изменится облик дворов на улицах Октябрьская, Победы и Восточная. Капитальный ремонт пройдет в рамках дальневосточного проекта «1000 дворов». Участки в Поронайске, которые ждут преобразования, определили в ходе голосования, детали предстоящих работ согласованы с жильцами на общедомовых собраниях.

Губернатор также поддержал намерение поронайского мэра Антона Карпукова завершить реконструкцию воинского мемориала в селе Леонидово в нынешнем году, раньше намеченного срока. Это самое большое на островах воинское захоронение. Здесь покоятся 361 офицер и солдат. Среди них – Герои Советского Союза старший сержант Антон Буюклы и капитан Леонид Смирных. По этому поводу Валерий Лимаренко дал необходимые поручения. По его словам, особенно значимо привести в порядок мемориал в году, когда область отмечает 75-летие своего образования.

В рамках реконструкции на мемориальном комплексе появится ограждение, которое соответствует историческим особенностями захоронения, изменится постамент для танка. Могильные плиты заменят и нанесут на них имена героев. На всей территории появится больше зеленых насаждений.

Владимир ПАВЛОВ.