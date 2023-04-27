С Днем рождения, родная газета!

1 мая славный «Советский Сахалин» отметит свое 98-летие. Его биография началась с первого номера в 1925 году, а сегодня у вас в руках уже № 25591! Каждый из них – это частица истории островной области, в каждом – пульс жизни в разных ее проявлениях, рассказы о людях, которые преображали и преображают уникальный край земли.

Есть у «Советского Сахалина» неофициальный статус «народной газеты». И поэтому, как и прежде, помощь людям в сложных жизненных ситуациях остается для него приоритетом.

Сегодня одно из старейших региональных изданий Дальнего Востока осваивает новые технологии, расширяет аудиторию. Газета представлена на сайте, в социальных сетях (ВКонтакте, Одноклассники), в Телеграме, Дзене, вотсапе.

Наше издание – дипломант и лауреат всероссийских конкурсов профессионального мастерства. В том числе конкурса «10 лучших газет России». За свою многолетнюю практику редакция вырастила немало известных журналистов, которые работали и работают в ведущих изданиях страны.

А на этой архивной фотографии у Дома печати на Коммунистическом проспекте запечатлен тогда еще многочисленный коллектив «Советского Сахалина» в год 70-летия газеты.