С днем рождения, Южно-Сахалинск! Областной столице исполнилось 139 лет

По случаю дня рождения Южного в парке культуры и отдыха имени Ю. А. Гагарина 11 сентября прошел праздник для горожан и гостей города.

Денек выдался пасмурный, временами накрапывал сентябрьский дождик. Но он был «грибного» формата и совсем не помешал посетителям получать хорошие впечатления и отличное настроение.

Нужно отдать должное организаторам, в своей насыщенной программе они предусмотрели интересные занятия и мероприятия для всех возрастных групп. Нескучно было и детворе, и людям почтенного возраста.

Одним из основных событий этого дня, пожалуй, стала торжественная церемония вручения премий мэрии Южно-Сахалинска и удостоверений о занесении на городскую Доску почета. Она прошла в красивом белом шатре, неподалеку от озера Верхнее.

Среди горожан, которых чевствовали в этот день, — педагоги и медики, спортсмены и бизнесмены, люди разных профессий, внесшие весомый вклад в развитие города.

К слову, в числе тех, чей портрет будет размещен на городской Доске почета – главный редактор газеты «Советский Сахалин» Татьяна Анатольевна Вышковская. К сожалению, она не смогла присутствовать на торжественной церемонии. На это была весомая причина: Татьяна Анатольевна вылетела в Сочи, где в эти дни проходит XXV форум современной журналистики «Вся Россия -2021». Редакция издания стала дипломантом конкурса «10 лучших газет России». Это одна из многочисленных наград за 96-летнюю историю «Советского Сахалина». Конкурс «10 лучших газет России» проводит Союз журналистов России. Редактору вручили диплом.

Между тем, в парке на двух десятках площадок происходили интересные события. Юные спортсмены демонстрировали свое мастерство, любители современного танца мерились амбициями и умениями в баттле, проходившем в павильоне у фонтана. На аллее сакуры мастера прикладного искусства устроили замечательную выставку своих изделий.

Детская школа искусств «Этнос» отметилась отличным концертом, а продолжили праздничную программу творческие коллективы школ Южно-Сахалинска.

Не пустовала и оригинальная концертная площадка на понтоне на озере Верхнем. Здесь выступили Южно-Сахалинский камерный оркестр под управлением главного дирижера Тиграна Ахназаряна и другие коллективы.

На площадке у картодрома прошел концерт с участием ансамбля современной народной песни «Русский терем». А еще были семейные мастер-классы, творческие мастерские и многое другое.

День города в Южно-Сахалинске традиционно завершается салютом. На сей раз организаторы скорректировали эту традицию, решили устроить грандиозный фейерверк, а точнее серию фейерверков которую можно видеть в разных местах: на средней площадке «Горного воздуха», в планировочных районах Новоалександровск и Дальнее, на озере Верхнем в городском парке, а также в одном из спальных районов города (перекресток улиц Горького и Пуркаева).

Помимо всего перечисленного, в городе действовали праздничные площадки на территориях областного краеведческого музея, сквера Пограничников, в планировочных районах Березняки, Старорусское, Синегорск, Новоалександровск, Дальнее.

Владимир ЯРОСЛАВЦЕВ.