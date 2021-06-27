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Понедельник, 28 июня, 2021
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СТРОИТЕЛЬСТВО
ТРАНСПОРТ
ЖКХ
ОБЩЕСТВО
ПОЗДРАВЛЕНИЕ
ПОБЕДИТЕЛИ!
ВМЕСТЕ!..
ОБРАЗОВАНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
КОРОНАВИРУС
КУЛЬТУРА
СПОРТ
ПРОИСШЕСТВИЯ
КРИМИНАЛ
РЫБАЛКА
ЗЕЛЕНЫЙ МИР
УДАЧНАЯ ДАЧА
ТУРИЗМ
ГЛАС НАРОДА
РЕЗОНАНС
ИЗ НАШЕЙ ПОЧТЫ
ПРАЗДНУЕМ ЮБИЛЕЙ!
юбилей
СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
«СовСаху» — 96!
С Днём молодежи!
27 июня 2021 13:17
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