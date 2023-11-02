С Днём народного единства!

Уважаемые сахалинцы и курильчане!

4 ноября мы отмечаем День народного единства и вспоминаем о важнейших событиях в истории Родины. Об отваге народа России, его способности сплотиться перед лицом опасности, выстоять и победить. Именно эти качества помогли нашим предкам разных национальностей и вероисповеданий в 1612 году освободить Москву от захватчиков. Сохранить державу в пору наполеоновского нашествия. Победить фашизм в Великой Отечественной войне.

Прошли годы. И сегодня сахалинцы и курильчане вместе со всей страной сражаются на западных границах России, трудятся в тылу, поддерживая бойцов на передовой. Знаю, победа будет за нами. Потому что мы, как и наши предки, едины в своём стремлении защитить Родину.

Спасибо вам, земляки, за воинский и мирный труд на благо Отечества!

С праздником!

В. И. Лимаренко, губернатор Сахалинской области.