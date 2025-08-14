Уважаемые сахалинские корейцы!

Ровно 80 лет назад – 15 августа 1945 года – совместными усилиями советских войск и корейского народа был освобождён от японских милитаристов Корейский полуостров. И я искренне поздравляю вас с этой знаменательной датой!

Прекращение оккупации Кореи стало важным шагом на пути к победному оконча­нию Второй мировой войны. Вскоре завершились ожесточённые бои на Сахалине и Курилах. 2 сентября Япония подписала акт о капитуляции.

Для нашего региона День освобождения Кореи имеет особое значение. В годы войны тысячи жителей этой страны были принудительно завезены на Сахалин. В итоге для многих из них остров стал новой родиной.

Сегодня сахалинские корейцы бережно сохраняют свои традиции и язык, вносят значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие области. Мужественно сражаются в зоне специальной военной операции.

От всей души поздравляю вас, земляки, с Днём освобождения Кореи! Желаю крепкого здоровья, семейного благополучия и новых успехов!

С праздником!

Валерий ЛИМАРЕНКО, губернатор Сахалинской области.