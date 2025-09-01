Уважаемые сахалинцы и курильчане!

Дорогие земляки!

Поздравляю вас с Днём Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны (1945 год)!

Этот праздник мы с вами встречаем с особым чувством. События глобального масштаба 80-летней давности неразрывно связаны с историей нашего региона. Юг Сахалина и Курильские острова стали местом последних боёв самой кровопролитной войны в истории человечества. Здесь наши предки окончательно сломили милитаристскую Японию. Вернули Отечеству его исконные земли.

И сегодня мы храним память о подвигах участников Южно-Сахалинской наступательной операции и Курильской десантной операции. Создан музей под открытым небом в селе Рощино Смирныховского района. На острове Шумшу по поручению Президента России Владимира Путина открыт первый этап военно-исторического мемориального комплекса. Эти объекты стали яркими символами Победы советского оружия на Дальнем Востоке.

Низкий поклон ветеранам, которые в послевоенные годы строили города и сёла на островах, тяжёлым трудом создавали сегодняшнее благополучие Сахалинской области. Вы научили нас преодолевать испытания, искренне любить Родину, работать и сражаться во имя будущего детей и внуков.

С праздником, дорогие земляки! Желаю крепкого здоровья, любви самых дорогих людей, неиссякаемой энергии для новых успехов на благо островной земли и Великой России! Пусть гордость за нашу страну всегда живёт в ваших сердцах!

Валерий Лимаренко, губернатор Сахалинской области.