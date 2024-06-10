Уважаемые сахалинцы и курильчане!

12 июня мы вместе со всей страной отмечаем День России. Этот праздник олицетворяет свободу и независимость Родины, неиссякаемую созидательную энергию её многонационального народа.

На долю России выпало немало испытаний. Но благодаря чувству патриотизма наши предки смогли преодолеть все невзгоды. Они выстояли, защитили родную землю, совершили небывалые трудовые подвиги и научные открытия. Создали для своих потомков великую страну. И долг нынешнего поколения – передать детям и внукам сильную и свободную Россию.

Мы, сахалинцы и курильчане, продолжаем традиции предков. Бережно храним историю страны. Гордимся её успехами и стремимся их преумножить. С любовью обустраиваем наш общий островной дом для своих детей. Поддерживаем бойцов в зоне специальной военной операции. Всё это и есть любовь к Родине.

Спасибо вам, земляки! Желаю здоровья, благополучия, новых успехов и достижений на благо нашей страны!

С праздником! С Днём России!

В. И. ЛИМАРЕНКО, губернатор Сахалинской области.