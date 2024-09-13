С днём рождения, Южно-Сахалинск! 14 сентября городу исполняется 142 года

Дорогие друзья!

У Южно-Сахалинска – день рождения. Ему исполняется 142 года. От всего сердца поздравляю с праздником всех, кто влюблён в этот прекрасный город.

Южно-Сахалинск притягивает домашней атмосферой и современной инфраструктурой с комфортными общественными пространствами. Здесь можно прогуляться с детьми по аллеям парка, сходить в театр или на концерт, поужинать в уютном ресторане и уже через несколько минут оказаться на горнолыжном склоне или отправиться в лес по экологической тропе. Мы стремимся сохранить все эти преимущества и повысить качество жизни в городе.

Южно-Сахалинск меняется с каждым годом. Вместо аварийных домов появляются жилые кварталы со всей необходимой инфраструктурой. Становятся более ухоженными подъезды и дворы.

Мы строим новые дороги, чтобы разгрузить от транспорта центр города. На улицах Южно-Сахалинска всё больше комфортабельных экологически чистых автобусов. Железная дорога стала неотъемлемой частью городского общественного транспорта. Жители и гости региона теперь отправляются в полёт через новый аэровокзал.

Растёт количество спортивных сооружений и учреждений здравоохранения. Активный образ жизни, качественная медицинская помощь становятся всё более доступными.

В городе открылся ряд объектов культуры. Среди них – выставочные пространства, новая сцена Чехов-центра и репетиционные залы областной филармонии. Заработала академия эстрады Ларисы Долиной, появились симфонический и эстрадно-симфонический оркестры.

При этом Южно-Сахалинск является настоящим экономическим центром Сахалина и Курил. Здесь мы разрабатываем технологии производства и использования экологически чистого топлива – водорода. Открываем нефтегазовый и агропромышленный парки. Возводим кампус СахалинТех, чтобы наша островная молодёжь могла получить образование по востребованным специальностям.

Южно-Сахалинск создан трудами многих поколений. Здесь каждый камень согрет руками наших предков. И сегодня мы с вами строим завтрашний день для маленьких южносахалинцев. Создаём город, устремлённый в будущее!

Желаю всем жителям Южно-Сахалинска крепкого здоровья, счастья и всего самого доброго! Новых вам успехов в труде на благо нашего любимого города!

С днём рождения, Южный!

Валерий ЛИМАРЕНКО, губернатор Сахалинской области.

Поздравление от краеведа

Самый большой город самого большого острова самой большой страны. Так можно сказать про областной центр. Он сравнительно молод, но принадлежал разным государствам и успел сменить несколько имён: Владимировка – Тоёхара – Южно-Сахалинск.

Город для меня подобен музею под открытым небом, где экспонаты – памятные здания. Есть и друзья, которые никогда не подведут и с ними не соскучишься: парк, краеведческий музей и «Горный воздух».

В областном центре выучился на учителя географии, более тридцати лет служил пожарным, но главным делом стало краеведение. Оно позволило погрузиться в увлекательный мир истории Южно-Сахалинска и делиться открытиями с земляками и гостями города.

Сергей Федорчук, южносахалинец по рождению и месту жительства.