Уважаемые южносахалинцы! Дорогие земляки!

Южно-Сахалинску исполняется 143 года. И я от всего сердца поздравляю всех горожан с этой датой!

Из небольшого населённого пункта Южно-Сахалинск превратился в крупный экономический и культурный центр Дальнего Востока. Сегодня мы с вами живём в динамично развивающемся городе с комфортной средой, уютными общественными пространствами, современными объектами социальной инфраструктуры и особой атмосферой добра и гостеприимства. Это заслуга нескольких поколений жителей областной столицы, тех, кто и в наши дни создаёт её благополучное будущее.

Желаю Южно-Сахалинску дальнейшего процветания и развития. А всем его жителям – крепкого здоровья, счастья, оптимизма, новых успехов и семейного благополучия! Пусть в ваших домах всегда царят радость, любовь и взаимопонимание!

С Днём рождения, Южно-Сахалинск!

Валерий ЛИМАРЕНКО, губернатор Сахалинской области.