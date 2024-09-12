С днём рождения, Южный! Праздничная афиша

14 сентября
11.00 – 14.00. Фестиваль «Царь-букет» (набережная р. Рогатки).
12.00 – 13.00. Выступление Южно-Сахалинского симфонического оркестра (набережная р. Рогатки).
Парк им. Ю. А. Гагарина
11.00 – 15.00. Фестиваль семьи и детства (стадион «Космос»).
11.00 – 14.00. Фестиваль национальных культур «Мы вместе» (территория большого фонтана).
12.00 – 15.00. Фестиваль на воде (озеро Верхнее).
12.00 – 15.00. Фестиваль ким-чи (территория бывшего картодрома).
11.00 – 15.00. Цветочная феерия (территория кафе «МамаКофе»).
11.00 – 15.00. Выставка картин учеников детской художественной школы (напротив фудкорта).
12.40 – 14.00. Фестиваль «Цветущий Южный» (стеклянный павильон).
12.00 – 20.00. Фестиваль по брейк-дансу (большой белый шатёр за озером Верхним).
11.00 – 13.00. «Танцевальный мир» (танцплощадка).
13.30 – 14.00. Концерт сахалинских бардов (танцплощадка).
11.00 – 14.00. Дружеская встреча по волейболу (волейбольная площадка).
19.00 – 22.00. Праздничный концерт (площадь Победы).