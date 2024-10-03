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С Днём учителя!

Уважаемые учителя Сахалина и Курил!

От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником!

Прогресс человечества самым тесным образом связан с накоплением и передачей знаний из поколения в поколение. Судьбы юных сахалинцев и курильчан, островного региона и всей страны зависят от вашего профессионализма, мудрости и гражданской позиции. Это огромная ответственность.

Наши педагоги отлично справляются со своими задачами. Островные школьники успешно выступают на предметных олимпиадах, добиваются всё более высоких результатов в ходе сдачи экзаменов, улучшают свои стартовые позиции в жизни. Правительство области вместе с педагогическим сообществом работает над повышением качества образования в регионе. Мы сформировали систему мер поддержки учителей, строим современные корпуса школ, открываем центры дополнительного образования.

Спасибо, педагоги Сахалина и Курил, за непростой и важный труд! Желаю крепкого здоровья, профессиональных успехов, счастья вам и вашим близким!

С праздником, учителя!

В. И. Лимаренко, губернатор Сахалинской области.

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