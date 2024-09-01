Уважаемые сахалинцы и курильчане!

2 сентября в нашей стране отмечается День знаний. И мы от всей души поздравляем вас с праздником, который наполняет волнением сердца педагогов, школьников, студентов и их родителей!

Новый учебный год приходит в просторные школьные классы, аудитории средних и высших профессиональных учебных заведений. Ребят – от трогательных первоклашек до солидных выпускников – ждут открытия и победы, творчество и общение с друзьями. А педагогов – радость от встречи с воспитанниками, от возможности открывать пытливым умам удивительный мир вокруг нас.

– В школьные и студенческие годы мы учимся накапливать знания и применять их на практике. Этот ценный навык определяет, насколько успешным окажется человек, его родной регион, вся страна. Поэтому мы стремимся дать подрастающему поколению сахалинцев и курильчан самые лучшие возможности для образования. Открываем новые школы и учреждения, где дети приобщаются к науке, технике и искусству. Внедряем программы, которые помогают выпускникам добиться более высоких результатов в ходе Единого государственного экзамена и подготовиться к поступлению в наш университет. Строим кампус СахалинТех, рассчитанный в первую очередь на островную молодёжь. Делаем всё, чтобы наша смена была успешной, приносила пользу своей семье, Сахалинской области и России, – сказал губернатор Валерий Лимаренко.

Желаем в новом учебном году педагогам и родителям успехов, мудрости и терпения! А школьникам и студентам – отличных оценок, ярких открытий и событий, воплощения в жизнь самых интересных замыслов!

С праздником, земляки! С Днём знаний!

Правительство Сахалинской области.