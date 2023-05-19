С футбольного поля — на большую сцену. Кристина Шенеман выступила в новом сезоне всероссийского конкурса «Новая звезда»

С четырех лет девушка поет на сцене, но подростком пять лет профессионально занималась футболом в детско-юношеской спортивной школе. Увлеклась этим видом спорта благодаря отцу, который тоже раньше был футбольным игроком. Женской команды в Поронайске не было, поэтому Кристина тренировалась вместе с мальчиками.

— Сначала они меня жалели, когда случайно толкали, но потом приняли за своего человека и уже постоянно не извинялись за толчки или удары в игре, — рассказала девушка. — И вот однажды прямо мне под ноги упал парень, и тогда я получила травму колена. Восстанавливалась на самом деле не долго, но врач запретил заниматься футболом, поэтому я вернулась в музыку.

Однажды после концерта Надежды Бабкиной она сказала маме, что обязательно будет также выступать на сцене. Вначале пошла учиться в культурно-досуговый центр. Спустя время ее заметил преподаватель Олег Калдаев и пригласил заниматься вокалом в дворец детского творчества в Южно-Сахалинске. Четырехлетнюю программу Кристина изучила за два года и поступила в музыкальную школу, но не сложилась работа с руководителем, и она вернулась домой.

— После я поступила в колледж искусств на специальность «эстрадное пение». Сейчас я на третьем курсе, — рассказывает Кристина. — В семье никто музыкой не занимается. Папа — рыбак, мама — бухгалтер, сестра работает в строительной сфере. До седьмого класса родители не считали пение серьезной профессией и уговаривали меня пойти учиться на бухгалтера. Но я стояла на своем, и они приняли мой выбор.

Летом прошлого года, в последний день отбора, Кристина Шенеман отправила заявку на шоу «Новая Звезда — 2023» с записью двух песен в стилях кантри и джаз, а также два видео-исполнения поп-композиций. Спустя два-три месяца ей пришел ответ с предложением прислать список песен, которые она может спеть. А через три недели поздно вечером ей позвонили и сообщили, что она прошла на шоу.

Студентке оплатили проезд и проживание. С 14 по 24 января она была в Москве и участвовала в съемках.

— В гостинице у нас проходили репетиции и примерка костюмов. С нами работали педагоги по вокалу и танцам, — рассказывает Кристина. — Потом назначили день съемок. С восьми утра до трех дня я ждала своего часа…За время пребывания в Москве я подружилась с несколькими участниками. Атмосфера на шоу была очень дружественная. Мы до сих пор общаемся. Выступление на шоу «Новая Звезда» придало мне уверенность в себе. Наверное, теперь мне нигде не будет страшно петь.

Недавно Кристина еще стала и ученицей академии эстрады Ларисы Долиной.

В телешоу «Новая Звезда» участвуют представители 89 регионов России. Победителем конкурса станет не только вокалист, но и его регион.

Выступления участников выходят в эфир на телеканале «Звезда» с 8 апреля.

Задача — продемонстрировать творческий потенциал исполнителей из всех, даже самых отдаленных регионов, и отразить красоту и самобытность разных частей России. Поэтому выступления вокалистов сопровождаются эффектной видео-открыткой о крае, который участник представляет, и о себе самом.

Главный приз конкурса — финансовые средства на профессиональное продвижение.

В жюри — советский и российский телеведущий Юрий Николаев, певицы Зара и Юлия Савичева, телеведущий Роман Емельянов. Возглавляет его Максим Дунаевский.

Судьи голосуют при помощи пяти лучей звезды. Наивысшая оценка — 100 баллов.

Каждое гашение луча убирает 20 баллов. Когда у исполнителя остается ноль, выступление прерывается.

Выступления Кристины Шенеман на телеканале «Звезда» запланировано 20 мая. Болеем все вместе за нашу талантливую землячку!

Дарина ДЕРЕВЯГИНА.