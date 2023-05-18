С газом теплее и комфортнее. Голубое топливо приходит в дома горожан

Подключение к газу домовладений, расположенных в западной части областного центра, началось в августе прошлого года.

Одной из первых жительниц, в чей дом пришло голубое топливо, стала Элеонора Хон. Спустя почти год после подключения к газу жительница отмечает только положительные изменения.

Как рассказывает Элеонора Хон, процесс подключения произошел достаточно быстро. Район ул. Лермонтова, где живет семья южносахалинцев, стал одним из первых, куда были проведены газовые сети. Ранее, чтобы сохранить тепло в доме, горожане использовали угольный котел, покупали твердое топливо, а также дрова. Это было достаточно затратно. Использование газа в несколько раз экономичнее.

– Хочу сказать спасибо администрации города, потому что проект по газификации нашего района реализовался очень быстро. Стало комфортнее, когда приходишь домой — тепло. Угольный котел было нельзя оставлять без присмотра. Теперь мы можем спокойно уйти из дома, так как знаем, что ничего страшного не произойдет, потому что работу оборудования контролирует обслуживающая организация, есть система сигнализации — это очень удобно.

Во-вторых, при использовании газа вокруг стало чище: нет пыли, гари, воздух стал свежее. К тому же почти все дома, которые находятся рядом с нами, газифицированы. Мы настолько за год привыкли к комфорту, что даже не представляем, как жили раньше, – добавила Элеонора Хон.

Газификация остается одним из приоритетов муниципалитета и правительства области и поддержана губернатором Валерием Лимаренко. Повышение энергетической эффективности в сфере ЖКХ, в том числе за счет использования газа, находится на особом контроле мэра Южно-Сахалинска и является ключевым направлением регионального проекта «Единой России» «Зеленая экономика», координатором которого выступает Сергей Надсадин.

В эту зиму на газовое отопление смогут перейти горожане, проживающие в квадрате улиц Сахалинская, Холмское шоссе, Транзитная, Ленина. Технические условия для подключения к газу только в этом районе Владимировки обеспечены для 572 земельных участков. Это дома по ул. Достоевского, Сахалинская, Матросова, Овражная, Гоголя, Профсоюзная, Проточная, Короткая, Котиковая и многим другим, сообщает пресс-служба администрации города Южно-Сахалинска.

Подробный перечень адресов размещен на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска в разделе «Информация для населения». От собственников в оперативном порядке ждут заявки на догазификацию земельных участков.

Подробная информация об алгоритмах газификации и памятки для населения доступны в специальном разделе на сайте администрации города.

Справка

На сегодняшний день силами АО «Газпром Газораспределение Дальний Восток» во Владимировке всего построено порядка 40 километров сетей.