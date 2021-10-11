С картой по льготам. Картой сахалинца пользуются около 45 тысяч жителей области

Принято более 65 тысяч заявлений на выдачу карты. И для взрослых, и для детей она дает массу бонусов – скидки на товары и услуги, льготный проезд в общественном транспорте, возможность использовать в качестве документов и пропусков.

– Карта сахалинца объединяет все социальные программы, культурные и спортивные активности. Мы расширяем проект, чтобы людям было удобнее получать новые скидки и услуги. Мы изучили лучшие российские и региональные практики, переняли самые эффективные технологические решения. Карта сахалинца – это стратегический долгосрочный проект, призванный повысить качество жизни островитян, дать им дополнительную социальную защиту. Для сахалинцев и курильчан этот инструмент абсолютно бесплатен, – отметил губернатор Валерий Лимаренко.

Карта позволяет получать скидки в магазинах и на ряд бытовых услуг, служит аналогом отдельных документов при обращении в медицинские учреждения, работает в качестве пропуска для школьников.

– Карта сахалинца ежедневно приобретает новых сторонников. Это инструмент социального сервиса, с помощью которого предоставляются финансовые и другие функции для удобства жителей области. Преимущества в использовании карты особо отмечают люди старшего поколения, – рассказала министр социальной защиты области Ольга Орлова.

Для участников программы «Сахалинское долголетие» старше 70 лет по карте действует бесплатный проезд в общественном транспорте. А жители в возрасте от 55 лет могут бесплатно посещать культурные и спортивные мероприятия. Сейчас свои услуги участникам проекта предоставляют более 60 учреждений. Пенсионеры чаще всего посещают Чехов-центр, краеведческий музей, кинотеатры. Среди спортивных объектов наибольшей популярностью пользуются «Горный воздух», волейбольный клуб, бассейн, тренажерные залы.

Жительница Южно-Саха­линска Елена Ефимова недавно оформила карту сахалинца и активно пользуется ее возможностями.

– По карте можно бесплатно ходить в бассейн, мне это очень нравится. Сегодня краеведческий музей снова посетила. Карта работает и в зоопарке. В Невельске мы тоже по ней были на экскурсии в музее. В ноябре собираюсь в филармонию на концерт сходить. Замечательно, что сделали такую льготу пенсионерам. Наша жизнь стала гораздо интереснее и активнее, – поделилась Елена Ефимова.

Карта открывает дополнительные возможности не только пенсионерам, но и молодежи и всем жителям области. К примеру, в преддверии горнолыжного сезона к проекту подключились компании, которые будут предоставлять скидку на свои услуги по прокату, продаже спортивного оборудования и снаряжения, а также по обучению зимним видам спорта. Новые партнеры присоединяются также и в районах, в основном, это торгово-сервисные пред­приятия. Сегодня в проекте участвуют и предоставляют скидки на свои услуги уже более 500 компаний различных сфер.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, привлекаются новые компании, которые будут предоставлять обладателям карты дополнительные скидки и возможности. Чем больше жителей будет присоединяться к проекту, тем он будет более интересен для фирм, а значит, количество бонусов для пользователей карты продолжит расти.

Ирина Новикова.