С концертами в Донбасс. Вместе мы — сила

Сахалинские артисты выступят перед островными военнослужащими в зоне специальной военной операции.

На Донбасс с гуманитарной миссией отправилась группа деятелей искусства, которую возглавила региональный министр культуры и архивного дела Нонна Лаврик. В состав делегации вошли артисты Сахалинской филармонии и Чехов-центра – вокалист и актер.

Поездка организована в рамках проекта «Сопричастность», который по предложению губернатора Валерия Лимаренко реализует партия «Единая Россия». Для сахалинских и курильских военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции, подготовлена насыщенная концертная программа. Профессиональные артисты исполнят песни военных лет и современные патриотические композиции. Ранее сахалинские деятели культуры посещали зону спецоперации вместе с главой региона.

– Поддержать островных бойцов – это наш долг. Музыка всегда объединяла – она трогает струны души, помогает погрустить, повеселиться, погрузиться во что-то прекрасное. Волнение перед выступлениями присутствует, но страха нет, – отметил Георгий Зобов, звукорежиссер Сахалинской филармонии.

В зоне специальной военной операции сахалинская делегация пробудет около недели. За это время островные исполнители дадут несколько концертов.

Ирина НОВИКОВА.