С короткой прозой на короткой ноге. Наша землячка стала лауреатом общероссийской литературной премии «Дальний Восток» имени В. К. Арсеньева

Сборник рассказов «Шепот ночного дождя» Любови Безбах жюри признало лучшим в номинации «Короткая проза», на победу в которой претендовали 23 автора.

Повествования холмчанки документальны и притом художественны. Они о буднях и судьбах простых людей, живших на юге Сахалина в бытность губернаторства Карафуто (1905 – 1945), – айнов, корейцев, японцев.

Книгу выпустило и выдвинуло на премию издательство южно-сахалинской городской библиотеки имени О. П. Кузнецова. Главный редактор издательства Ольга Бородина отметила:

– Мы ищем и успешно находим интересных самобытных авторов на Сахалине и Курилах. Но найти автора и затем средства на издание его сочинения – половина дела. Как библиотекари-издатели, мы заинтересованы в том, чтобы книги местных авторов знали и читали по всей стране, от Владивостока до Калининграда. И продвигаем авторов в российском культурном пространстве, участвуя в выставках-ярмарках и литературных конкурсах.

В следующем году будет десять лет, как краеведческое книгоиздание стало неотъемлемой частью просветительской работы библиотеки. Последние три года ее продукция завоевывает дипломы лауреатов и золотые медали престижных полиграфических выставок «Печатный двор», «Книжная Сибирь», «Амурские книжные берега». Книги выходят в печатном, аудио- и электронном виде, переводятся на иностранные языки (английский, корейский, японский). Своеобразным анонсом к ним стал выпуск коротких рекламных видеороликов (буктрейлеров). Им не раз присуждало «золото» жюри конкурса «Книжная Сибирь».

А вот Арсеньевская премия сахалинскому автору вручена впервые. К этому достижению, конечно же, причастна и библиотека. Она не первый год поощряет литературную активность островитян, учредив конкурс «Книга года». В 2021-м, благодаря победе в грантовом конкурсе президентского фонда культурных инициатив, здесь учредили литературную премию имени Олега Кузнецова.

Наградой победителям станет издание двух художественных книг, исторического исследования, а также премия в сфере литературной критики. До конца апреля 2022-го издатели ждут заявок от соискателей.

Светлана Сергеева.