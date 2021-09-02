С лейкой и блокнотом. Пять фронтовых лет наш фотокор Григорий Соколов создавал хронику Победы

В 2007 году на островную землю вернулся уникальный архив фотографа политотдела 79-й стрелковой дивизии (она входила в состав 56-го стрелкового корпуса 16-й армии 2-го Дальневосточного фронта) Григория Соколова – 500 конвертов почти с двумя тысячами негативов. Они хранят память более чем о трех десятилетиях, отмеченных мужеством и героизмом тысяч людей, примерами созидания и освоения островов.

Григорий Петрович Соколов провел последние годы жизни в Крыму. Он предчувствовал, что придет то время, когда его сахалинский архив будет востребован, и аккуратнейшим образом заворачивал негативы в тонкую бумагу, наклеивал на конверты миниатюрные, размером с кадр, контрольные снимки. Таким образом он облегчал работу будущим исследователям. Для удобства фотограф, а позже его дочери разложили конверты по тематическому и географическому признакам. Получилось несколько пачек с надпи­сями, одна из них – «Боевые действия».

О существовании архива Соколова на острове знали, но специалисты проявляли деликатность, памятуя о том, что многие фотографы неохотно расстаются с тем, что дорого их сердцу, что стало частью их жизни. После смерти Григория Петровича его творческое наследие перешло к дочерям, стало памятью об отце, семейной реликвией. И вновь островные архивисты не осмелились обратиться к наследникам с просьбой – передать им раритеты на вечное хранение.

Сахалинский краевед, автор нескольких книг Сергей Федорчук еще в конце 1990-х узнал от дальнего родственника Соколова о бесценном документальном материале, попросил адрес дочерей и написал письмо в Симферополь Алле Григорьевне и Людмиле Григорьевне. Они согласились передать отцовский архив.

Спонсорскую помощь в его приобретении для Государственного архива Сахалинской области оказал Игорь Евгеньевич Пищаев. Бесценный груз доставил на остров Сергей Федорчук, а дочерям Соколова вручил благодарственные письма от Государственного архива Сахалинской области.

Прежде это учреждение располагало лишь единичными фотоработами военного времени, причем часть из них была переснята из хроникально-документальных фильмов. Массив фотодокументов о Южно-Сахалинской наступательной операции 1945 года Григория Соколова оказался единственным в своем роде. Уцелевшие исторические кадры стерли часть белых пятен тех событий.

Архивисты выполнили большую, трудоемкую работу по составлению описаний снимков. Все негативы на специальном приборе прошли процедуру увлажнения особыми растворами с применением глицерина. Это было необходимо, чтобы пленка не утратила гибкость, не потрескалась и не потеряла ценную информацию. В дальнейшем фотоматериал оцифровали, в таком варианте он может храниться вечно.

В 2010 году вышел в свет фотоальбом «Последние залпы Великой войны. Сахалин и Курильские острова в августе 1945 года» с лучшими работами Григория Соколова, запечатлевшими боевые действия 79-й стрелковой дивизии генерала Батурина. На ее долю выпали самые тяжелые бои против японских войск на Южном Сахалине.

Григорий Соколов родился 17 февраля 1915 года в селе Чесноково Амурской области в семье крестьян-бедняков. Из автобиографии, датированной 25 декабря 1947 года, известно, что его мать – Соколова Нонна Егоровна, отец – Соколов Петр Петрович (до 1925 года он работал на лесозаготовках и рыбалке). В 1929 году родители вступили в колхоз «Память Ленина».

На Сахалин отец прибыл по вербовке в 1930-м и вызвал семью. Петр Пет­рович работал станковым на лесопильном заводе в Александровске, мать – прачкой в 52-м морском погранотряде. Окончивший начальную школу Григорий с пятнадцати лет трудился в подсобном хозяйстве погранотряда огородником, пастухом, свинарем.

Но после продолжительной болезни юноши командование нашло ему занятие полегче. Он стал учеником в фотографии спортивного общества «Динамо» в Александ­ровске-Сахалинском.

В семье кроме Григория было еще четверо детей, так что в 23 года в поисках лучшей доли Соколов уехал на Кавказ, сначала в г. Орджоникидзе, где в артели «Прогресс» работал ретушером, а потом – в Джамбул. Но в 1941-м вернулся на Сахалин в спортивное общество «Динамо», откуда был призван в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию.

С 9 сентября 1941-го по 25 января 1946-го Соколов – фотограф политотдела 79-й стрелковой дивизии. Участвовал в боях за освобождение Южного Сахалина. Командование вручило ему грамоту за добросовестный труд. Старший сержант награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Японией», благодарностью Сталина, орденом Отечественной войны II степени, медалью «За доблестный труд». В представлениях к наградам Президиумом Верховного Совета СССР отмечалось образцовое выполнение заданий командования на фронте борьбы с японскими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество. На протяжении всего периода боевых действий большую часть своего времени Григорий Соколов находился на переднем крае, где делал фотоснимки отличившихся в боях бойцов для многотиражных газет и для оформления истории корпуса.

В 1946 – 1947 годах демобилизованный фронтовик как внештатный корреспондент сотрудничал с редакцией газеты «Советский Сахалин», а в марте 1947-го был принят в штат фотокорреспондентом. В том же году редакция переехала из Александровска в Южно-Сахалинск.

Заполняя личный листок по учету кадров, Григорий Петрович написал, что общий стаж его в Красной Армии 5 лет. Последняя должность – дивизионный фотограф. После смерти отца мать с остальными детьми осталась в Александровске. А семья Григория Соколова переехала в Южно-Сахалинск, где и проживала до июля 1965 года. Жена Мария Семеновна подарила мужу двух дочерей.

В личном деле фотографа, хранящемся в редакции газеты «Советский Сахалин», есть два его примечательных заявления. Одно написано на имя редактора В. И. Парамошкина и датировано 9 мая 1958 года: «Председателем облисполкома Л. И. Кузиком мне поручено изготовить большой альбом, в котором показать всю историю Сахалина и Курильских островов со дня открытия до сегодняшних дней. Альбом будет подарком для китайской провинции Хэйлунцзян. В связи с коротким сроком изготовления этой большой работы прошу вас дать мне на месяц отпуск без содержания с 12 мая по 12 июня 1958 года». Резолюция редактора: «В счет отпуска отпустить на месяц».

Второе заявление Соколова адресовано редколлегии газеты: «На протяжении нескольких лет я занимаюсь подбором исторических и современных снимков для альбома «История Сахалина». В основном работа идет к концу. Остается одна из сложных работ – оформить все в альбом. Для этого потребуется много труда. Прошу редколлегию предоставить мне возможность закончить эту работу, дать мне месяц очередного отпуска. 16 июня 1958 года». Резолюция редколлегии: «Предоставить отпуск Г. Соколову».

Его работы экспонировались на многочисленных выставках, в Музее Вооруженных Сил в Москве. Они хранятся в фондах музеев и Государственного исторического архива Сахалинской области как бесценный исторический материал.

Всего лишь год Григорий Соколов не дожил до своего 80-летия и 50-летия Великой Победы. Его жизненный путь завершился в Симферополе в 1994 году. Но, обращаясь к уникальному документальному наследию этого мужественного человека, мы и сегодня его глазами видим, как разворачивались события тех далеких лет. Видим лица героев, приближавших Победу.

Людмила СТЕПАНЕЦ.