С минимальной наценкой. Сеть социальных магазинов пополняется новыми торговыми объектами

На сегодняшний день во всех муниципальных образованиях области действуют 133 социальных объекта торговли, из них 129 магазинов и 4 отдела в магазинах.

Создание условий для развития социальной торговой сети – одно из приоритетных направлений деятельности региональной и местных властей.

Из общего количества социально ориентированных объектов торговли в сельских населенных пунктах организовано 33 объекта, в том числе в малонаселенных и труднодоступных селах. Такие магазины эконом-формата пользуются активным спросом у жителей региона за счет доступных цен на продукты питания и их широкого ассортимента, удобного месторасположения и обслуживания.

На сегодня во всех социальных магазинах ассортимент расширен с 24 до 40 наименований товаров, на которые применяется торговая наценка от 10 до 15 проц. А, например, в социальном магазине «Яна» в городе Макаров продажа хлеба из пшеничной муки осуществляется без применения торговой наценки.

Стоит отметить, что сохраняется тенденция на получение статуса «социальный» среди торговых объектов региона. В июне магазину «Саша», расположенному в

г. Александровск-Саха­линс­кий по адресу: ул. Рабочая, 29, пом. 2, присвоен статус «социальный», а в г. Макарове к концу июня планируется получение статуса «социальный» продовольственным магазином «Дом Романовых», расположенным по ул. Хабаровской, 11а. Кроме того, в областном центре в июне состоялся ввод в эксплуатацию нового торгового объекта – супермаркета «Азимут» по ул. Железнодорожной, 186, который к началу июля также планирует получить статус социального магазина.

Стимулирование субъектов бизнеса торговой отрасли, которые обеспечивают работу социальных магазинов, осуществляется через предоставление преференций, государственной поддержки в рамках областных и муниципальных программ области.

В частности, частично возмещаются затраты, понесенные на коммунальные услуги, электроэнергию и аренду, на приобретение торгового оборудования и объектов мобильной торговли.

Для удобства и информационной доступности населения реестр объектов торговли социальной направленности размещен на сайте регионального министерства сельского хозяйства и торговли в разделе «Экономика», подразделе «Торговля», сообщает пресс-служба регионального правительства.

Ольга РОМАНОВА.