С миру по нитке. Сахалинцы помогают мобилизованным на Донбассе

До Нового года остается несколько дней, но бойцам в зоне специальной военной операции не до праздника. Они каждый день рискуют своими жизнями, чтобы защитить страну. Поэтому их жены и матери организовали общественную группу, которая решает вопросы по поддержке мобилизованных сахалинцев. Активистки стремятся хоть как-то облегчить жизнь бойцов в полях и снегах. Губернатор Валерий Лимаренко помогает женщинам в этой деятельности.

Недавно из ДНР вернулась третья группа матерей из общественной группы. Они решали бытовые проблемы и готовили еду. Также узнали, в чем нуждается каждый солдат.

Кстати, самой первой на Донбасс поехала 59-летняя Ирина Нигматулина, мать мобилизованного южносахалинца.

– Я пообщалась с ребятами, узнала, что им нужно, – рассказала Ирина. – Посмотрела, в каких условиях живут сахалинские военнослужащие, всем ли необходимым обеспечены, а потом довела эту информацию до властей региона. Речь не идет про оружие, но те же разгрузки, какие-то подшлемники, теплые штаны, может быть, тепловизоры власти смогут докупить и доставить. У меня служит сын. Ему 36 лет.

Его мобилизовали в октябре, а 5 ноября отправили на Украину. Он не профессиональный военный. В молодости отслужил срочную службу, потом 1,5 года работал в полиции, а в последнее время занимался бизнесом. Жалоб от него вообще не слышала. Но он был подготовлен к такой походной жизни, а ведь есть и другие ребята, которые тяжелее все это переносят. И их надо поддержать и помочь. Им будет приятно, когда увидят, что на родине за них переживают не только друзья и родственники. Мой младший сын, кстати, служит в Рос­гвардии и тоже хочет ехать на Донбасс, хотя у него трое детей.

Кроме общественниц солдат навещает Валерий Лимаренко. В последний раз губернатор вручил ордена Мужества и медали «За отвагу» в культурно-досуговом объединении донецкого Шахтерска. К наступающему Новому году бойцы получили вкусные подарки и открытки, подписанные юными сахалинцами.

– Очень приятно получить такое пожелание, – отметил один из солдат. – Это очень важно для нас – чувствовать поддержку из дома. У меня самого дети, внуки. Все меня понимают и ждут.

Еще одним подарком для защитников стал концерт сахалинских исполнителей – артиста Чехов-центра Алексея Солдатова, солистки областной филармонии Полины Пивоваровой и музыканта, звукорежиссера Георгия Зобова. На шахтерской сцене прозвучали две его новые авторские песни «Жить» и «Лети», написанные после прошлого посещения Донбасса.

– Творчество спасает от всех тяжестей фронтовой жизни, – рассказала Полина Пивоварова. – Пусть и ненадолго, но мобилизованные смогут отогнать тоску по родному дому и близким.

Губернатор области посетил детский сад «Малыш», шахтерскую гимназию и спорткомплекс «Олимп». Они входят в трехлетний план восстановления донецкого Шахтерска. Основной объем финансирования выделен из бюджета РФ.

– В этом году Сахалин взял в работу 123 объекта, 110 из которых уже завершены, – рассказал председатель правительства ДНР Виталий Хоценко. – Большую поддержку нам оказали в подготовке территории к отопительному сезону. Также благодаря Сахалинской области удалось внедрить пилотный проект цифровой медицины, который планируем тиражировать и на другие территории нашей республики.

Но восстановлением учреждений сотрудничество Сахалина и Шахтерска не заканчивается. Летом на остров прилетала группа детей-спортсменов. Для ребят организовали учебную и развлекательную программу.

– Нам Сахалин очень нравится, хоть он и далеко, – поделились юные футболисты Глеб и Даниил. – С удовольствием сыграли бы матч на Сахалине. Футбол хорош тем, что это командный вид спорта. Там нельзя воевать и драться.

Марина ЗОТОВА.