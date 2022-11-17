С моря на курильскую сушу. На Кунашире обнаружили редкий вид птицы

Это плосконосый плавунчик, редкий пролетный вид Сахалина и Южных Курил. Его обнаружил и запечатлел на фото сотрудник заповедника «Курильский» Александр Яковлев нынешней осенью на мысе Весло.

Это первая зафиксированная встреч такой птицы непосредственно на острове Кунашир, сообщается на сайте «Курильского». Как рассказал сам автор фото, плавунчик долго держался в большой прибрежной луже, где кормился мухами, потом, заметив черного коршуна и вылез на сушу укрыться в сухой траве. Яковлев снял взрослую особь в процессе линьки после брачного сезона. Такой наряд служит неплохой маскировкой среди растительности в осенних пестрых тонах.

Встреча плосконосого плавунчика на суше Кунашира действительно знаковое событие для фауны острова, говорят ученые, ведь раньше этот вид встречали только в море вблизи островов. На земной тверди он не делал остановок.

В Летописях природы отмечены две встречи в далеком 2002 году: в прилежащей морской акватории – 15 августа в Тихом океане между Кунаширом и островами Малой Курильской гряды и 27 августа в Охотском море, у северо-западной оконечности Кунашира.

В обоих случаях отмечались держащиеся на воде смешанные стайки круглоносых и плосконосых плавунчиков.

Владимир ПАВЛОВ.

Фото с сайта заповедника «Курильский».

Справка

Плосконосый плавунчик – небольшой, массой до 100 г кулик с относительно короткими ногами, с перепончатыми пальцами. Длина тела 16-20 см. Плавунчики совсем не могут нырять, поэтому пищу берут только с поверхности воды, выхватывая или выцеживая ее тонким или уплощенным сверху вниз клювом: различные виды планктона, икры, насекомых и т. д.

Часто эти птицы плавают кругами или вертятся вокруг собственной оси, создавая волнами области повышенного скопления мелкого корма. Иногда плавунчики опрокидываются «поплавком», как речные утки. Изредка кормятся на суше.