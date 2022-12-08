С моря – на прилавок. Почти 450 тонн свежевыловленной рыбы по сниженным ценам продали сахалинцам и курильчанам в 2022 году

Свежий улов можно приобрести круглый год, ассортимент зависит от сезона. Рыба попадает в торговые точки напрямую от производителей, благодаря чему сокращается цепочка поставок и сохраняются доступные цены.

За 11 месяцев этого года в рамках программы реализовали уже 446 тонн свежевыловленных даров моря – это на 67% больше, чем в 2021-м. Почти треть проданных уловов – тихоокеанский лосось по цене от 50 до 138 рублей за килограмм.

Также в рамках программы сахалинцы и курильчане покупали камбалу (от 65 до 100 рублей при рыночной от 120 рублей), треску (от 85 до 144 рублей при рыночной от 200 рублей), минтай (от 50 до 90 рублей при рыночной от 120 рублей). Свыше 52 тонн рыбы островные предприятия бесплатно раздали жителям островной области, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Активную работу при организации поставок в свои районы ведут администрации Углегорского, Смирныховского, Невельского, Макаровского, Корсаковского городских округов, Южно-Сахалинска.

Узнать о местах, ценах и ассортименте свежей рыбы можно на портале «Географическая информационная система Сахалинской области» https://map.sakhalin.gov.ru/region, в приложении «Острова65», в социальных сетях министерства по рыболовству Сахалинской области: https://vk.com/agent_ribalka65, https://ok.ru/group/55304504213754/topics и районных администраций.

Виктор МАЛЫШЕВ.