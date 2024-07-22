С музыкой и авиацией на одной волне. Десятые «Крылья Сахалина» прогремели на аэродроме «Пушистый»

Трёхдневный фестиваль собрал под Корсаковом любителей спорта, музыки и авиации. И оставил гостям и участникам непередаваемые ощущения. «Крылья» стартовали в пятницу, но большое открытие состоялось в субботу – в самый масштабный день фестиваля. «В прошлом году Валерий Игоревич Лимаренко сказал, что оргкомитетом принято решение провести десятый фестиваль, и слово своё губернатор сдержал, – отметил организатор фестиваля Дмитрий Третьяков. – Аэродром «Пушистый» продолжает жить, фестиваль растёт и будет радовать сахалинцев, дальневосточников, всех жителей страны».

Воздушные шары летали возле Корсакова

Аэродром поделили на «улицы»: нашли место спорту, искусству, авиации и торговле. На «улице искусств» дети и взрослые участвовали в мастер-классе по живописи, разрисовывали камни, выигрывали книги в краеведческой викторине, любовались спектаклем и созданием граффити. Те, кто хотел приобрести сувенир на память, могли это сделать в палатках местных мастеров. Кстати, выбрать было из чего: на прилавках лежали керамические изделия, украшения из ювелирной смолы, одежда с тематикой островного региона, груды магнитов, куклы и даже ярчайшие мочалки…

Переменчивая погода заставила переживать обитателей «улицы авиации». Вечером пятницы моросило, был страх, что авиашоу, традиционное для «Крыльев Сахалина», не состоится. Но к субботе погода нормализовалась, и в небо поднялись самолёт и вертолёты, парашютисты показали мастерство планирования. Воздушным шарам мешал порывистый ветер, налетавший на аэродром. Но всё-таки фестиваль успел полюбоваться их красотой, а некоторые даже прокатились.

На «улице спорта» не прекращаясь шли состязания. Тут и джиу-джитсу, и каратэ, панкратион, регби, волейбол, баскетбол, бокс, кёрлинг и санный спорт! Гости фестиваля могли прокатиться на горных лыжах в шлеме виртуальной реальности. И даже из лука можно было пострелять.

Порадовали и любителей автомобилей и мотоциклов. На «Пушистом» большой колонной прошёл парад байкеров, адреналинщики показали мотофристайл-шоу, взлетая на трамплине и делая пируэты в воздухе. Зрелищным шоу обернулся третий этап чемпионата России по эндуро на мотоциклах-экстрим. И, конечно же, хорошенько пожгли резину на авто- и мото-дрифте. А те, кто любит машины, но хочет спокойствия, с неподдельным восторгом рассматривали уникальные автомобили и мощную военную технику.

Самолёты под музыку пикировали на палатки

Музыки было много. На малой сцене выступали местные национальные коллективы, местные диджеи транслировали ремиксы этнических мелодий. На большой сцене ближе к вечеру вышли местные группы и хедлайнеры фестиваля. Выступали «Radio Tapok», «Анимация», «Sahalin», Сурганова и оркестр, Максим Заяц и «Нетанцы», Игорь Растеряев, «Ва-Банкъ», Юлия Чичерина, Николай Анисимов, «Пилот».

Некоторые артисты так или иначе связаны с небом. Михаил Махалин из группы «Sahalin» водит лайнеры авиакомпании из Новосибирска. Николай Анисимов пишет песни на тему авиации, группа «Пилот» – тут всё из названия понятно. Даже фронтмен «Radio Tapok» Олег Абрамов – частный пилот.

Особая атмосфера была в зоне кемпинга. Шум и разговоры затихали, когда на сцене появились артисты. Кто-то уходил на аэродром, а кто-то шёл на край пригорка, чтобы с высоты насладиться шоу. Но как только концерт заканчивался, музыка здесь продолжалась. У палаток жгли костры, пели под гитару, говорили по душам… И так до глубокой ночи. А с утра пораньше всё возвращалось: болтовня, громкая музыка, запах шашлыков. И так до следующих выступлений на большой сцене.

Авиашоу не оставляло в покое палаточный лагерь. То самолёт пируэт выполнит прямо над отдыхающими, то вертолёты пролетят на низкой высоте.

Николай Анисимов ощущает себя советским

Автор и исполнитель авиационных хитов «Грачи прилетели», «Илюша-работяга», «Я – лётчик» Анисимов сбивается со счёта, вспоминая, который раз прилетает на остров. Чаще всего повод к визиту давали «Крылья Сахалина». В 2013 году со съёмочной группой НТВ делал репортаж о пограничниках. Несколько раз выступал перед сахалинцами с сольными концертами.

– Крайний концерт был полтора месяца назад, выступал в Охе, – Николай, как большинство героев его песен, избегает слова «последний».

Он хоть и поёт о крылатых и винтокрылых машинах, прямого отношения к авиации не имеет. Певец окончил военное инженерно-техническое училище, получив специальность, связанную с эксплуатацией подземных сооружений. Но о небе он мечтал с детства. Мечты в сочетании с талантом помогают писать песни, точно передающие настроения и мысли людей, для которых небо – призвание.

– На Дальнем Востоке бываю часто, но Сахалин – место наиболее посещаемое, – Николай Анисимов объяснил притяжение островной земли. – Природа здесь уникальна, она не может вменяемого человека оставить равнодушным. Но главное на Дальнем Востоке – люди! Они иные, когда пообщался с ними, заметил отсутствие «двойного дна», честность и открытость.

Анисимов родился в Ленинграде, взрослел в военных городках, сегодня живёт в Минске, но чаще работает в Москве. Из-за такой географии авиабарда иногда спрашивают: кем он себя ощущает, белорусом или русским?

– Я себя ощущаю советским, – отвечает Анисимов. – Вспоминаю эпоху с теплотой, у меня об этом много песен и стихов, но нет сумасшедшей ностальгии. Там было здорово, но сегодня возможностей больше.

Летчик Махалин влюбился в остров и переименовал группу

Группа «Sahalin» выступает на фестивале второй год подряд. Но покорила островитян ещё раньше: клип на песню «Буревестник» музыканты снимали на маяке Анива (о нём «Советский Сахалин» рассказывал в проекте «Воспетые острова» в номере от 3 июня 2022 года). А песню «Давай улетим на Сахалин» что на прошлом, что на этом фестивале зрители пели во весь голос.

Основателю группы Михаилу Махалину наш остров запал в душу. Он лётчик гражданской авиации. И самая первая командировка в роли второго пилота в компании S7 была как раз на Сахалин.

– Уже тогда мне было здесь настолько комфортно, что это состояние запало в душу. Потом много раз прилетал сюда и всегда говорил: не нужна нам заграница, чтобы покататься на лыжах или искупаться в море, для этого есть Сахалин. И эта любовь к острову постепенно переросла в название группы и в некоторые песни, – поделился Михаил.

Запал наш остров не только основателю группы, но и его коллегам Данилу Баулину и Софии Санжаровской. В прошлом году они впервые побывали на Сахалине и стремились вернуться.

Музыканты отмечают, что «Крылья Сахалина» по организации, настроению аудитории и общей атмосфере могут сравниться с самыми популярными фестивалями страны.

Растеряев успел поймать рыбку на Бахуре

В 2010 году артист петербургского театра «Буфф» Игорь Растеряев разместил в интернете музыкальный клип «Комбайнёры». Полгода песня, исполненная под гармонь, ждала признания, а после того, как ролик рекомендовали публике известные российские блогеры, в считанные дни вошла в десятку самых популярных интернет-композиций в России. Затем Игорь выступил с собственными песнями «Казачья» и «Русская дорога», освоил дорогу к сценам российских фестивалей, записал несколько альбомов и, наконец, приехал на Сахалин.

С Растеряевым на «Крыльях Сахалина» мы говорили, проникнув на площадку, где бродили участники с бейджиками «VIP». Рядом музыканты настраивали аппаратуру, и это не способствовало долгой беседе.

– На Дальнем Востоке бывал: во Владивостоке, Комсомольске-на-Амуре, Хабаровске, – объяснил географию поездок Растеряев. – Отдельных песен о регионе ещё не писал, я ведь темы не выбираю, они приходят сами.

Тем не менее, восточная окраина большой страны вплетена в растеряевские куплеты. Игорь спел, как казаки раздвинули Россию до Китая в «Ермаке», упомянул Итуруп в сложной песне «Лоскутки».

До Сахалина добрался впервые и сразу умудрился осмотреть остров не только с пляжной, курортной или городской сторон:

– Благодаря земляку из Волгоградской области Михаилу Гузенко вчера ездили на Охотское море через Долинск, а потом на реку Бахуру — это незабываемо! Поймал на спиннинг горбушу как рыболов-любитель. Поездка с рыбалкой произвела серьёзное впечатление на композитора. И он попросил «Советский Сахалин» поблагодарить Михаила Гузенко, который с декабря 2020 по октябрь 2022 года был островным министром энергетики.

– Дальневосточникам спасибо за то, что совершенно бескорыстно показали остров. И отдельный привет сахалинке Елене Тихончук, у которой 20 июля день рождения. Это самая ярая островитянка, которая поддерживает меня на протяжении песенной истории – ездит в Москву, Владивосток и по другим городам. Сахалинцы – мо-лод-цы!

«Крылья» сложили палатки…

По словам организаторов, за три дня на его площадках побывало примерно 60 тысяч гостей. Из Южно-Сахалинска до Корсакова для них организовали бесплатные «Орланы». Прибывающих в портовый город встречали автобусы, которые подвозили зрителей ко входу на фестивальную площадку.

Организаторам удалось грамотно распределить по огромной площади развлечения – асфальт взлётно-посадочной полосы был заставлен палатками, у которых любопытные сбивались в шумные стайки. Следует отдельно отметить, что и посетители не подкачали: выпивших или скандалистов не было, никто не мусорил и не мешал другим.

Фестиваль удался.

Анастасия КАРАМУШКИНА, Николай ШЕЛЕПОВ.