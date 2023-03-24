С музыкой по жизни

Эти зажигательные танцевальные ритмы ворвались в редакцию, заглушив на аудиозаписи посвист метели. Можно сказать, приплясывая, мы прочли письмо участника нашего проекта и давнего читателя «Советского Сахалина» Аркадия Иршенко из Ярославской области. (С его творчеством читатели газеты впервые ознакомились 7 октября прошлого года).

Анонсируя присланную композицию, Аркадий написал: «Хочу предложить вам на рассмотрение бодрую песенку «Сахалинская зима», написанную несколько лет назад.

В моем сахалинском детстве зимы были очень снежные. Наметало такие сугробы, что, бывало, народ из нашего дома в Новоалександровске мог выбраться на улицу только из окон второго этажа! Есть что вспомнить!

Сейчас покататься на лыжах удается не часто, а тогда, в 1980-х, ходили каждую неделю. На «Горном воздухе» регулярно проводили соревнования по прыжкам с трамплина, в том числе международные. Помню, на Сахалин в те годы приезжали лыжники из Японии.

Будет здорово, если включите мою песню в свою музыкальную коллекцию да еще и проиллюстрируете кадрами зимнего Сахалина. Спасибо вам, что поднимаете настроение сахалинцам этой замечательной рубрикой!».

Выполняем просьбу земляка и не можем не отметить, что его творчество заряжено солнечной энергетикой, позитивом и пронизано любовью к родной земле.

Напомним читателям, что первые двадцать лет жизни Аркадия Иршенко связаны с островом. В Южно-Сахалинске он окончил общеобразовательную и музыкальную школы. Старшеклассником играл в вокально-инструментальном ансамбле. И хотя профессиональным музыкантом не стал, но верность увлечению сохраняет до сих пор. Во многом любовь к музыке передалась ему от родителей: отец играл в военном оркестре, мама пела в хоре.

В Новосибирске, где Иршенко получал высшее образование, из сахалинских студентов разных вузов сложился «Оркестр Сусунайской долины». Аркадий по такому поводу даже написал одноименную песню. Ее аудиозапись мы тоже предлагаем послушать на сайте газеты.

Наш земляк пишет авторские песни, эстрадную музыку, шансон, русский рок, легкие джазовые, блюзовые и фокстротные композиции. Виртуозно играет на гитаре и клавишных инструментах. В аранжировке его композиций красиво звучат аккордеон, гитара и голоса друзей в бэк-вокале.

Людмила Степанец.

Мы продолжаем проект «Воспетые острова» об истории создания песен о Сахалине и Курилах, об их авторах – профессиональных и самодеятельных, а также об исполнителях.

Прослушать песни можно на интернет-площадках газеты «Советский Сахалин» – на сайте, ВКонтакте, Телеграм и Одноклассниках.

Приглашаем принять участие в проекте. Присылайте песни. Будем их слушать и оценивать вместе.

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