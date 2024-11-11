С начала года около 500 сахалинцев заключили соглашения о поэтапной оплате долга за электроэнергию

В 2024 году порядка 500 клиентов филиала ПАО «ДЭК» «Сахалинэнергосбыт», имеющих задолженность за потреблённую электроэнергию, обратились в компанию с заявлениями о её реструктуризации. С ними были заключены соглашения на общую сумму 15,7 млн рублей. При этом ограничения в подаче электроэнергии, предусмотренные законодательством в отношении неплательщиков, были отменены, а сумма долга оплачена частями.

В октябре текущего года соглашения о реструктуризации долга на общую сумму свыше 763,7 тыс. рублей заключили 30 человек. При этом ограничения в энергоснабжении были введены в отношении 2 714 неплательщиков, чей общий долг превысил 32,2 млн рублей. Подача электроэнергии в прежнем объёме возможна только после полного погашения задолженности и оплаты услуг по подключению (в офисе компании). Кроме того, необходимо оплатить пени за просрочку платежей: с 31-го по 90-й день просрочки её размер составляет 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ; с 91-го дня – 1/130 ставки.

В октябре Сахалинэнергосбыт провёл более двухсот рейдов для предотвращения самовольных подключений должников к электросетям. По итогам проверок в УМВД России по Сахалинской области подано 17 заявлений о выявленных фактах хищения электроэнергии. Правонарушителям помимо оплаты долга грозит административная ответственность в виде штрафа от 10 до 15 тысяч рублей.

В настоящее время задолженность частных клиентов Сахалинэнергосбыта за электроэнергию составляет более 457 млн рублей. Энергетики намерены до конца года ограничить подачу ресурса всем неплательщикам, чей долг превышает два норматива потребления. На данный момент уведомления уже адресованы 14 235 клиентам на сумму 124,6 млн рублей. По закону за 20 дней с момента предупреждения гражданину необходимо либо погасить долг полностью, либо заключить соглашение о его реструктуризации.

Одновременно с ограничениями в отношении недобросовестного потребителя пода¸тся заявление в суд о принудительном взыскании задолженности. Выполняя решение суда, граждане обязаны оплатить не только всю сумму долга, но и государственную пошлину, чей минимальный размер с сентября 2024 года увеличен в 10 раз.

Если вступившее в силу решение суда о взыскании долга не исполняется в установленные сроки, с неплательщиками начинают работать судебные приставы. Для исполнения судебных решений они могут списать денежные средства с банковской карты должника, наложить арест на его имущество – как движимое, так и недвижимое, – начиная с телефона, бытовой техники и заканчивая автомобилем, запретить совершение сделок с недвижимостью, регистрацию и продажу транспортных средств. Также приставы вправе вынести постановление о временном ограничении выезда за границу.

Сахалинэнергосбыт напоминает: чтобы избежать ограничений и судебных разбирательств, необходимо потреблённые ресурсы оплачивать в полном объёме до 25 числа каждого месяца. О сроках и способах оплаты можно узнать на сайте ПАО «ДЭК».

Пресс-служба филиала ПАО «ДЭК» «Сахалинэнергосбыт».