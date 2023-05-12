С начала года сахалинцы в рассрочку погасили долги за электроэнергию на 1 млн рублей

Задолженность частных клиентов филиала ПАО «ДЭК» «Сахалинэнергосбыт» на 01.04.2023 г. составила почти 500 млн рублей. Энергетики применяют все меры к неплательщикам вплоть до ограничения им подачи ресурса. Но при этом готовы идти навстречу клиентам, которые в силу разных обстоятельств накопили долги и не могут оплатить их за один раз. С начала года по соглашениям о реструктуризации сахалинцы смогли поэтапно погасить задолженность на общую сумму порядка миллиона рублей.

В апреле текущего года еще 100 клиентов обратились в «Сахалинэнергосбыт» для заключения соглашения о погашении задолженности в рассрочку в совокупности на 3,9 млн рублей. С каждым из них был составлен индивидуальный график погашения задолженности при условии обязательных расчетов за текущее потребление электроэнергии.

Среди обязательных условий – соблюдение установленных сроков оплаты и своевременный расчет за текущее потребление электроэнергии в полном объеме. При срыве графика соглашение считается расторгнутым, поэтому нарушителю вводится режим ограниченного энергоснабжения, а вопрос о принудительном взыскании задолженности решается в судебном порядке. В результате помимо долга и пени за просрочку платежей потребитель понесет дополнительные траты в виде судебных издержек, а также оплатит услуги на подключение к электросети.

Заключить соглашение о реструктуризации задолженности можно не только в местном офисе филиала ПАО «ДЭК» «Сахалинэнергосбыт», но и с помощью сервиса Интернет-приемная на сайте Дальневосточной энергетической компании.

«Сахалинэнергосбыт» напоминает: потребленные ресурсы необходимо оплачивать в полном объеме до 25 числа каждого месяца. О сроках и способах оплаты можно узнать на сайте ПАО «ДЭК».

Пресс-служба филиала ПАО «ДЭК» «Сахалинэнергосбыт».