С началом нового учебного года поздравил школьников глава островного правительства Алексей Белик

Успехов в учебе детям, мудрости и терпения родителям и педагогам пожелал председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик, выступая на линейке в гимназии № 2 Южно-Сахалинска, посвященной 1 сентября.

Мероприятие началось с церемонии подъема флага Российской Федерации. Над празднично-яркими рядами школьников, родителей и учителей под звуки гимна торжественно поднялось бело-сине-красное полотнище. Теперь во всех в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях страны каждая учебная неделя будет начинаться с подъема флага и исполнения гимна.

— От результатов учебы, уважаемые ученики, зависит не только ваше личное будущее. Завтрашний день Сахалинской области, всей России растет на страницах школьных тетрадей, исписанных детской рукой. Помните об этом! Пусть 1 сентября станет для сегодняшних первоклашек добрым стартом в мир знаний, а для остальных школьников – еще одной ступенью лестницы, ведущей к успеху. Дорогие педагоги и родители! Вы открываете в юных сахалинцах и курильчанах новые способности, таланты, готовите их к взрослой самостоятельной жизни, и растете рядом с ними. Пусть не покидают вас терпение и мудрость, чувство ответственности за будущих граждан Отечества, чаще радуют хорошие отметки и благодарность подрастающего поколения, — сказал глава островного правительства.

В этом учебном году за парты 156 островных школ сядут 62 тысячи юных жителей области. Среди них 7200 первоклассников.

— Когда я готовился к школе, писал прописи. Вместе с папой уже прочитал сказку «УрфинДжюс и его деревянные солдаты». А самостоятельно я читаю книгу «Крот и его друзья. Шесть лучших историй», — поделился первоклассник Михаил.

— Я научилась говорит звук «р». А вот читать и писать пока не умею. Мне купили школьные принадлежности. Особенно нравится рюкзак, он такой красивый, розовый, — рассказала о подготовке к школе первоклассница Вика.

Серьезным испытанием наступающий учебный год станет для будущих выпускников.

— Волнуюсь. Чувствую ответственность перед родителями и учителями, которые надеются на успешное окончание учебы. Но уверена, что все будет хорошо. Собираюсь поступать в дипломатическую академию при министерстве иностранных дел России, — сказала ученица 11 класса Устинья Ермолаева.

— Мне сегодня и радостно, и грустно. Жалко покидать родные стены. И радостно оттого, что открываются новые пути и возможности, — Андрей Данилов, ученик выпускного класса.

Организовывать учебный процесс в сахалинских школах будут 4800 педагогов, сообщает пресс-служба регионального правительства.