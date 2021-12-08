С наградой в престижном конкурсе «Советский Сахалин» поздравили депутаты областной Думы

Спикер регионального парламента Андрей Хапочкин от имени депутатов Сахалинской областной Думы поздравил коллектив газеты «Советский Сахалин» с высокой профессиональной наградой – дипломом II степени Всероссийского конкурса журналистов «Золотой гонг – 2021».

Дорогие друзья!

На мой взгляд, это закономерно, что одна из старейших газет Сахалинской области завоевала высокую награду в престижном журналистском конкурсе, еще раз подтвердив высокий профессионализм и мастерство творческого коллектива. Несмотря на солидный возраст (а ей уже 96), газета всегда остается современной и динамичной.

Очень важно, что проект «Воспетые острова», с которым издание участвовало во Всероссийском конкурсе, посвящен нашей малой Родине – песням о Сахалине и Курилах, истории их создания, авторах и исполнителях. Это очень искренний и душевный разговор с читателями.

От всего сердца желаю коллективу «Советского Сахалина» здоровья и процветания, стабильности и новых профессиональных побед!