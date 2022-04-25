Играть с настроем на победу. Тогда можно сотворить спортивное чудо

Отыграться не успели

23 апреля были сыграны матчи четвертого тура первенства России по футболу среди команд ФНЛ-2 (группа 3 «Б»). «Сахалин» в Обнинске противостоял местному «Кванту».

История соперничества команд насчитывала две игры. Обе состоялись в сезоне 2020 – 2021 года. Тогда «Сахалин» сыграл вничью (0:0) на выезде и проиграл дома (0:2).

Первый тайм прошел под диктовку хозяев поля. Они смогли забить гол в ворота «Сахалина». А вот у гостей, откровенно говоря, получалось немногое.

В перерыве гости произвели две замены, изменив тактическое построение, с чем сразу не смогли справиться футболисты «Кванта». И воспользовавшись ошибкой защитников, которые пытались выполнить искусственный офсайд, Иван Яковлев в красивом прыжке головой направил мяч в угол ворот – 1:1.

За десять минут до окончания матча «Квант» вновь вышел вперед (2:1), но вскоре Евгений Матрахов реализовал пенальти, опять сделав счет равным (2:2).

А под занавес гол-красавец со штрафного забил нападающий «Кванта» Алексей Феколкин. Времени на то, чтобы отыграться, у гостей уже не было. Итог – 3:2 в пользу «Кванта».

Поиграли мускулами

Чемпионат Дальневосточного федерального округа по бодибилдингу провели в Корсакове. Продемонстрировать мускулистое тело­сложение на соревнованиях приехали атлеты из Приморского и Хабаровского краев, а также Амурской и Сахалинской областей.

Сахалинские девушки и атлеты выставили очень достойную форму, но в этот раз лидерами стали представители Приморья. По итогам соревнований в категории «Фитнес-бикини» среди женщин ростом до 160 см лучшей стала Дарья Лаптева. В этой же категории до 166 см первое место у Виктории Савченко. Среди участниц до 169 см лидерскую позицию заняла Вероника Супонева, а среди девушек выше 169 см «золото» у Любови Ем, она же одержала победу в абсолютной категории «Фитнес-бикини».

Сильнейшими фит-мо­де­лями стали Валерия Манушина – выше 172 см и Ольга Спиридонова – до 172 см, спортсменка также стала первой в абсолютной категории «Фит-модель».

Выступление в абсолютной категории «Пляжный бодибилдинг» среди мужчин принесло победу Александру Берестеневу, а в абсолютной категории «Бодибилдинг» – Никите Рузайкину.

Среди фитнес-пар золотых медалей удостоились Ярослав Черкасов и Екатерина Тушкова.

А судьи кто?

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин подписал приказ «О присвоении квалификационной категории «Спортивный судья всероссийской категории». В числе прочих в документе упомянуты три островных специалиста.

Согласно этому приказу, квалификационная категория «Спортивный судья всероссийской категории» присвоена Самвелу Абрамяну (бокс), Антону Воротыляку и Ивану Чиванову (оба – легкая атлетика).

Подготовили Игорь КАРПУК и Юрий ПОДЛИПЕНСКИЙ.