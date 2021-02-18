С него начиналась история Сахалина. Муравьевский пост будет реконструирован

Место основания Муравьевского поста.

Сахалинские власти планируют в этом году в ходе реализации национального проекта «Жилье и городская среда» провести реконструкцию Муравьевского поста с прилегающим к нему сквером. Объект расположен в Корсакове. Он имеет большое значение в истории островного региона и является важной достопримечательностью, сообщили в администрации муниципалитета.

«Сейчас идет процесс разработки проекта реконструкции Муравьевского поста и прилегающего к нему сквера. Планируется воссоздать эпоху – будут созданы крепость, башня, форт, казарма и жилые дома. К 1 мая необходимый пакет документов будет направлен в министерство ЖКХ Сахалинской области», – рассказали в администрации.

Местные власти напомнили, что в этом году Муравьевский пост будет отмечать 168-летие. С него началась история портового города Корсакова. С него во многом в целом начинается история области.

Муравьевский пост был основан 4 октября (22 сентября по старому стилю) 1853 года исследователем Дальнего Востока адмиралом Геннадием Невельским. Это был первый стационарный русский пост на берегу Сахалина, первое относительно постоянное русское поселение острова.

(ТАСС).

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