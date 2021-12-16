С новогодней изюминкой. В районах области пройдут предпраздничные ярмарки

На официальном сайте регионального министерства сельского хозяйства и торговли еженедельно обновляется график проведения ярмарок в муниципальных образованиях области – универсальных, экологических, местных производителей…

Их уже тысячи

По словам заместителя министра, директора департамента промышленности и торговли Наталии Розановой, в таких ярмарках с удовольствием участвуют местные производители, а также приезжие из областного центра и других районов. Курильчане стараются не отставать от сахалинцев. В Южно-Курильске, например, в большей степени представлена продукция местных крестьянско-фермерских хозяйств. Северо-Курильский муниципалитет закупил несколько домиков для ярмарочной торговли. В них светло, тепло и уютно продавцам и посетителям.

В Корсакове действует новая ярмарочная площадка, комфортная для всех посетителей от мала до велика, включая маломобильных людей…

– В целом, если проанализировать работу с начала года, получается, что ярмарочная деятельность заметно набирает обороты и неизменно пользуется большой популярностью у населения. За 10 месяцев года в области прошло 9 тысяч ярмарок, это значительно больше прошлогоднего показателя, – рассказывает замминистра.

По словам Наталии Розановой, организаторам предновогодних ярмарок рекомендовано позаботиться о праздничном оформлении, использовании соответствующей новогодней атрибутики. Хотя и без таких рекомендаций в каждом муниципальном образовании над этим работают. В частности, проводят конкурс «Новогодние огни», на котором определяют победителей и вручают им призы.

В Поронайском районе поделились своими планами на предновогоднюю пору. Еженедельно по выходным здесь проходят ярмарки на центральной городской площади имени В. Пермякова. В теплое время года они собирают до полусотни торгующих участников – местных, региональных, а также садоводов-огородников.

Зимой поменьше, все-таки уже сейчас, в середине декабря, случаются морозы до минус двадцати градусов. Холодновато, это влияет на посещаемость. Так или иначе предновогодняя ярмарка пройдет 25 – 26 декабря.

Требуется штатная Снегурочка!

В Аниве, как сообщили в местной администрации, традиционно самые крупные ярмарки проходят по средам. Вот и в преддверии Нового года назначена «средовая» дата – 29 декабря. Торговая площадка расположена поблизости от городской площади, где устанавливают главную районную елку.

– Мы хотим пригласить на эту дату всех наших производителей сельхозпродукции без исключения. Хорошо бы крестьянское хозяйство «Огоньки» порадовало покупателей своей фирменной говядиной, а «Сахалинский бекон» и «Мерси Агро» – свининой.

Очень рады будем видеть в Аниве продукцию «САКО» с новогодними сладкими наборами… А еще у нас есть свой «штатный» ярмарочный Дед Мороз – местный пасечник, торгующий замечательным медом. Он надевает костюм главного новогоднего персонажа и так торгует, привлекая внимание. Жаль только, пока не обзавелись штатной Снегурочкой, но мы работаем над этим, – говорит главный организатор Елена Балабанова.

Шедевр своими руками

В Южно-Сахалинске большую праздничную торговлю организуют 18 декабря на площадке у Дома торговли на проспекте Мира. Что предложат посетителям к новогоднему столу местные производители? Естественно, свою продукцию, причем в широком ассортименте: рыбу во всех видах, мясо и мясопродукты, овощи и молочную продукцию, кондитерские изделия, разнообразные мясные и рыбные полуфабрикаты и, конечно, свежую выпечку на любой вкус.

Организаторы обещают еще и мастер-классы от профессиональных шеф-поваров. Дети смогут потренироваться в приготовлении фруктовых салатов, а взрослые попробуют своими руками создать шедевральные соусы. Живую елочку на этой ярмарке также можно будет приобрести.

Организаторы напоминают, что в условиях антикоронавирусных ограничений не стоит забывать о мерах профилактики. Посетителям нужно позаботиться о средствах индивидуальной защиты (масках, перчатках) и придерживаться социальной дистанции.

Владимир СЛАВИН.