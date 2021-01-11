С новой пенсией!

Неработающим пенсионерам с 1 января 2021 года страховые пенсии выплачиваются в новом размере. Они проиндексированы на 6,3 проц.

Увеличенные страховые пенсии будут получать 101 706 островных неработающих пенсионеров.

Средний размер выплачиваемой страховой пенсии неработающих пенсионеров в Сахалинской области на 1 октября 2020 года составлял 21 тыс. 282,77 рубля, в результате январской корректировки он увеличился до 22 тыс. 624 рублей.

В том числе:

средний размер страховой пенсии по старости увеличился с 21 тыс. 930,29 руб. до 23 тыс. 312 руб.;

средний размер страховой пенсии по инвалидности – с 13 тыс. 221,35 руб. до 14 тыс. 54 руб.;

средний размер страховой пенсии по случаю потери кормильца – с 11 тыс. 101,75 руб. до 11 тыс. 801 руб.

Работающие пенсионеры продолжат получать страховую пенсию и фиксированную выплату к ней без учета индексации.

Сергей ЗУБОВ, руководитель группы по взаимодействию со СМИ отделения ПФР по Сахалинской области.