С Новым годом, с новым счастьем!

Сплошные ёлки-палки

– Да о чём ты говоришь! Какие праздники, какая ёлка! У нас же работа на первом месте, у нас же безотказность… Попросили добрые люди – нужно того подменить, этого… Я ему так прямо по телефону и сказала: с меня хватит, натерпелась! Пусть живёт у себя на работе и Новый год там у себя встречает, как хочет. Ребёнка я к бабушке отправила, у неё-то всегда на праздник ёлочка нарядная. А сама как-нибудь обойдусь, концерт по телевизору посмотрю и спать…

Наташка выпалила всё это с надрывом своей лучшей подруге Наде и чуть не разревелась. Надежда выслушала и вынесла свой вердикт:

– Так у тебя дома и ёлки нет? Так совсем не годится. Я тебе свою старенькую пластмассовую дам на прокат. Она симпатичная, с лампочками и даже музыка играет, если кнопку нажать.

Подруга извлекла откуда-то из недр кладовки немного погнутое искусственное деревце, расправила ветки и настояла на том, чтобы Наташка поторопилась домой:

– Новый год – праздник домашний, сама же говоришь. Значит, и встречать его нужно дома. А завтра жду ко мне в гости, лучше с мужем. Продолжим праздновать, глядишь, и помиритесь!

Мрачнее тучи

Это про Серёгу сказано. Когда он, выслушав женину тираду по телефону, сидел на работе и наблюдал, как за окном в чёрное небо взмывают огни фейерверков…

– А ты чего тут один сидишь? Жена из дома выгнала? Собирайся быстро и дуй домой, куранты скоро бить будут, а он расселся и никуда не торопится!

Михалыч, старожил конторы и убеждённый холостяк, от скуки прогуливался по нарядному городу и заглянул на работу, увидев свет в окне кабинета. Решил подменить молодого коллегу. Услышав, что того без ёлки жена на порог не пустит, тут же предложил решение.

– Забирай мою ёлку в соседнем кабинете. Купил по случаю, а сейчас вижу: тебе-то она нужнее!

Схватил Серёга хвойную драгоценность и помчался домой.

Нужно было видеть эту встречу на лестничной площадке! Она ему удивлённо:

– Хм, а ты откуда взялся? Да ещё и с ёлкой!

– Вообще-то я и тебя хочу о том же спросить!

После минутной паузы улыбнулись и пришли к гениальному выводу:

– Ну и дураки же мы оба!

В прихожке стояли рядышком две разнокалиберные ёлочки. На столе парила приготовленная на скорую руку жареная картошка. По телеку передавали новогоднее поздравление. Звякали бокалы с шампанским.

Так и встречали Новый год испереживавшиеся, но счастливые Наташка и Серёга.

Сергей ЁЛКИН.