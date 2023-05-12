С переходом на газ жители Владимировки смогут существенно экономить на отоплении домов

От южносахалинцев, к участкам домов которых проложены газораспределительные сети, ждут заявок на догазификацию. Переход на голубое топливо позволит существенно сократить расходы на отопление домов в холодный период.

Дом жительницы улицы Совхозной Елены Фроловой будет газифицирован уже этим летом. Домовладение полностью готово к переходу на голубое топливо – смонтированы внутридворовые сети, установлено внутридомовое газовое оборудование. Елена Сергеевна отмечает преимущества газификации. Прежде всего, больше не нужно будет закупать уголь для отопления дома.

– Уголь — это и финансовые затраты, и бытовые сложности. Топливо нужно привезти, разгрузить, растопить котёл. Особенно для женщин это неудобно. Не менее важен экологический фактор. Когда жители отапливают дома углем, это сильно влияет на чистоту воздуха, – отметила южносахалинка.

Как уже сообщалось, подключение к газу домовладений, расположенных в западной части города, активно стартовало в августе прошлого года. Со знаковым событием жителей района поздравил мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин, который является координатором регионального проекта «Единой России» «Зеленая экономика».

Газификация городского округа — один из ключевых приоритетов работы муниципалитета, которые выполняются при активном содействии правительства области.

На сегодняшний день силами АО «Газпром Газораспределение Дальний Восток» во Владимировке построено около 24 километров сетей, техническая возможность подключить газ только в этом районе обеспечена для 570 домов в границах улиц Сахалинской, Холмского шоссе, Транзитной, Ленина.

Как рассказала Елена Фролова, консультативную помощь на всех этапах, в том числе по подготовке необходимых документов, оказывали сотрудники администрации и компании «Газпром».

– Оформили договор, обратились в подрядную организацию. Специалисты оперативно сделали замеры и в течение месяца установили оборудование. Также быстро оформили все необходимые документы на предоставление субсидии. Компенсация расходов составила 152 тысячи при общей смете 162 тысячи, – добавила южносахалинка.

Для сведения владельцев жилых домов, которые планируют подключение к газопроводу: необходимо обратится в офис АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» по адресу: пр. Победы, 39. Также подать заявку можно в режиме онлайн на сайте Газпрома, единого оператора газификации либо через портал Госуслуг.

В случае если заявка уже ранее подана в Газпром, но договор не заключен (неполный пакет документов,неправильно указаны данные и пр.), необходимо обратится за уточнением статуса заявки по телефонам: 49-63-32, 49-63-33.

Помощь жителям по подаче заявок на заключение договора на догазификацию также готовы оказать в отделах по управлению территориями в рабочие дни с 09.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00. Южносахалинцы, проживающие во Владимировке, могут обратиться по адресу: ул. Сахалинская, 106А. Кроме того, получить консультацию о догазификации можно в департаменте городского хозяйства Южно-Сахалинска по телефону: 300-584 (добавочные 1, 4, 6, 7) в рабочие дни с 09.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00). Также подробная информация размещена в специальном разделе на официальном сайте администрации города.